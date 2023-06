Chiara Ferragni indossa un ‘salvagente’: l’originale top con il cuore sul seno Chiara Ferragni a Disneyland ha indossato un crop top con una scollatura a oblò a forma di cuore. Il dettaglio inaspettato? La ‘ciambella’ gonfiabile intorno alla scollatura!

A cura di Beatrice Manca

Chiara Ferragni ha trascorso un weekend a Disneyland con i figli: sui social ha condiviso alcune tenere foto mentre visita le attrazioni ispirate ai cartoni animati e mentre gioca con la figlia Vittoria, indossando identici cerchietti con le orecchie di Minnie. Il weekend non è andato nel migliore dei modi considerando che ha avuto la febbre, ma è guarita in tempo per godersi alcune giornate spensierate con un look "gonfiabile" molto particolare.

Il top a forma di cuore di Chiara Ferragni

Forse ispirata dall'atmosfera giocosa delle giornate, l'imprenditrice digitale ha scelto un look total black con un dettaglio a sorpresa: chiodo in pelle nero firmato Celine, pantaloni neri e sneakers bianche di Benetton. Ma tutta l'attenzione era per il top di Moschino con un oblò a forma di cuore sulla scollatura, evidenziato da un'applicazione gonfiabile rossa, come una ciambella da piscina. L'outfit era completato una piccola tracolla impunturata Chanel, a forma di cuore, perfettamente abbinata al top.

Chiara Ferragni con giacca Celine e top Moschino

Chi ha firmato il bikini ‘gonfiabile' di Chiara Ferragni

Il top di Chiara Ferragni appartiene alla collezione Primavera/Estate 2023 di Moschino: la nuova linea estiva si ispira ai giochi da piscina e alle giornate al mare e propone dettagli gonfiabili su gonne, giacche, cappellini. C'è perfino un abito con i braccioli al posto delle maniche e un vestito con la ciambella galleggiante intorno alla vita! Il direttore creativo Jeremy Scott (che ora ha lasciato la direzione creativa) voleva dare un twist ironico e pop ai pezzi più classici del guardaroba femminile, dal tailleur al tubino.

Moschino Primavera/Estate 2023

Moschino infatti è famoso per la sua attitudine provocatoria e spensierata, che pesca a piene mani dagli oggetti di vita quotidiana e dalla cultura pop. Una curiosità: il crop top indossato da Chiara Ferragni non è un top, ma la parte superiore di un bikini. L'intero costume da bagno, con scollatura all'americana e culotte a vita alta, costa 295 euro. Lo rivedremo nella valigia delle vacanze estive dell'influencer?