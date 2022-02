Chiara Ferragni: “Ho amato indipendentemente dal genere”. A San Valentino celebra l’amore LGBTQ+ L’influencer ha lanciato un’iniziativa contro l’omotransfobia, “Love Fiercely”, realizzata con Arcigay Milano. Tre coppie raccontano la propria storia per celebrare l’amore in tutte le sue sfumature.

A cura di Beatrice Manca

Love Fiercely, cioé: ama con fierezza. Chiara Ferragni celebra San Valentino con una campagna a favore della libertà di amare chi si vuole, come si vuole, senza barriere né pregiudizi. L'iniziativa, lanciata nella festa degli innamorati, si chiama "Love Fiercely" ed è stata realizzata insieme ad Arcigay Milano. L'influencer ha invitato tre coppie a raccontare la propria storia, per celebrare l'amore in tutte le sue sfumature e i suoi colori: nel video compaiono anche il creator Francesco Cicconetti e Nicolò Cerioni, lo stylist di Achille Lauro, di Orietta Berti e dei Maneskin. La stessa imprenditrice digitale, con un ciondolo a forma di cuore arcobaleno al collo, racconta la sua storia ed esprime il suo supporto alla comunità LGBTQ+: "Oggi voglio dire a tutti di amare se stessi prima di tutto, perché solo cosí ci si sente liberi di amare come e chi si vuole. Io nella mia vita l’ho fatto, ho amato indipendentemente dal genere, senza farmi costringere dalle etichette che gli altri volevano darmi".

Che cos'è la campagna Love Fiercely di Chiara Ferragni

Chi segue Chiara Ferragni da sempre lo sa: Love Fiercely è il motto dell'influencer e l'accompagna da sempre. L'imprenditrice ha spiegato nel video che ha letto questa frase in un AirBnB di Los Angeles e di averla sentita sua, pensando di voler amare sempre con fierezza, con orgoglio. La frase oggi è diventata il titolo di una campagna a favore della comunità LGBTQ, contro discriminazioni e pregiudizi: con la voce narrante di Paolo Armelli, tre coppie raccontano le loro storie d'amore e il peso che hanno avuto i giudizi altrui. Si tratta di Nicolò Cerioni e del marito Leandro, dell'attivista Loredane con la fidanzata Sara, del content creator Francesco Cicconetti insieme alla fidanzata Chiara. Chiara Ferragni ha affidato il senso dell'iniziativa a un lungo post su Instagram:

Ho a lungo pensato a cosa scrivere e come scriverlo per non essere fraintesa e non permettere di strumentalizzare il messaggio di amore in cui credo da sempre e con cui oggi voglio fare un passo ulteriore, personale e concreto. Love Fiercely per me non è solo il motto del mio percorso di essere umano, ma un credo da condividere con tutti e un ideale per il quale battersi. Amare con fierezza, amare come vuoi e chi vuoi è il significato di tutto quello che ha spinto le mie scelte, sempre, tutto quello in cui ho sempre creduto, tutto quello che oggi mi permette di essere la persona innamorata delle della mia vita e di chi la popola.

Chiara Ferragni si batte per la comunità LGBTQ

L'influencer ha poi spiegato di aver imparato tantissimo dalle storie delle tre coppie intervistate: "Amare in maniera pura è sempre la scelta più giusta che ognuno di noi può fare". Ma il progetto non finisce qui: "Grazie ad una mia donazione personale supporteremo il progetto Scuola di Arcigay Milano: andremo nelle scuole di Milano e provincia per raccontare queste storie d'amore e sensibilizzare i giovanissimi sulle tematiche del bullismo". Come il marito Fedez, che si è battuto pubblicamente a favore del ddl Zan, anche Chiara Ferragni vuole ora dare un contributo concreto contro l'omotrasnfobia: quale modo migliorare per festeggiare San Valentino che celebrare il diritto di tutti ad amarsi liberamente?