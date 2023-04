Chiara Ferragni esce in costume: sotto la camicia lascia il reggiseno di strass in vista Chiara Ferragni ha impreziosito un look semplice con effetto sparkling: il reggiseno di cristalli fa parte di un bikini, è tocco glamour perfetto per brillare.

A cura di Giusy Dente

Basta poco per rendere glamour anche il look più semplice. Lo sa bene Chiara Ferragni, che per impreziosire il suo outfit serale ha aggiunto un dettaglio che certamente spopolerà nei prossimi mesi. L'imprenditrice è costantemente al passo con la moda, capace di intercettare tutte le tendenze oltre che lanciarne di proprie. Non le è dunque sfuggito l'imperativo che caratterizzerà gli outfit della bella stagione: brillare. L'effetto sparkling declinato su accessori e capi di abbigliamento è un must quando si vuole sfoggiare un outfit d'impatto. Ma è perfetto anche per dare un tocco di luce a un look semplice e chic, rendendolo un po' più accattivante. L'influencer infatti ha puntato su qualcosa di semplice, che col giusto accessorio si è tramutato in un look speciale.

Il nuovo look di Chiara Ferragni

Per la domenica milanese, Chiara Ferragni ha indossato un paio di pantaloni neri a vita alta abbinati a una semplice camicia bianca sbottonata e annodata in vita. Sotto ha aggiunto un capo della nuova collezione beachwear Calzedonia. Il reggiseno a triangolo color non presenta imbottitura né ferretto, è dunque un modello comodo che dona al décolleté un effetto naturale. È impreziosito da una maglia metallica removibile, tempestata di strass. Costa 59 euro.

in foto: reggiseno Calzedonia

Il top di cristalli è perfetto per essere usato sotto a giacche e blazer o lasciato in vista al di sotto delle camicie sbottonate. Ne è fan Cecilia Rodriguez, che ama i gioielli per il corpo abbinati al tailleur. Ha fatto questa scelta anche Francesca Michielin a X-Factor, nella seconda puntata dei Live e come loro anche Ambra Angiolini. Ilary Blasi, che sa sempre distinguersi col suo stile, ha ben pensato invece di indossare il reggiseno scintillante sopra al vestito, dando al tutto un tocco di luce inedito. Insomma, le idee non mancano se si vuole evitare di passare inosservate.