Chiara Ferragni come Jackie Kennedy: è una lady con le perle e il tubino L’estetica old Money è qui per restare: lo dimostra Chiara Ferragni, che omaggia l’eleganza anni Sessanta con un look bon ton color panna.

A cura di Beatrice Manca

Chiara Ferragni è una delle fashion influencer più amate e seguite d'Italia, nonché un'imprenditrice di moda lei stessa. Il suo stile è sempre glamour e in anticipo sulle ultime tendenze, anche quelle più discusse (vedi alla voce: le mutande fuori dai jeans) ma negli ultimi giorni ha scelto alcuni capi e accessori dall'estetica retrò. Dopo aver sfoggiato un paio di iconiche Chanel bicolor ha condiviso con i follower un look con giacca e tubino color panna che strizza l'occhio all'eleganza senza tempo dell'ex first lady Jackie Kennedy o dell'attrice Audrey Hepburn.

Il look primaverile di Chiara Ferragni

Anche se la scorsa settimana è stata funestata dalla pioggia, la primavera è entrata nel vivo e anche il guardaroba si alleggerisce. Chiara Ferragni ha sfoggiato il perfetto ensamble chic di stagione: tubino bianco magnolia con una linea anni Sessanta abbinato a una giacca coordinata con le maniche corte e bottoni dorati.

Chiara Ferragni in Dior

Il look, interamente firmato Dior, è completato da sandali mule neri con logo dorato sulla fascia e occhiali maxi da diva. Abito e giacca, realizzati in lana e seta indiana, costano rispettivamente 2.200 e 3.200 euro.

Abito Dior

Gli accessori griffati di Chiara Ferragni

Il look bon ton di Chiara Ferragni ci dimostra che l'estetica Old Money è qui per restare. Lo stile delle icone del passato continua a influenzare la moda, soprattutto sui social: colori tenui, tagli classici e accessori senza tempo, come le perle sfoggiate al collo dall'imprenditrice digitale.

Chiara Ferragni con accessori Dior

Chiara Ferragni ha deciso di reinterpretare la tendenza con un tocco di colore fluo: ha scelto una borsa Dior, precisamente la nuova Lady 95.22, nei toni del fucsia acceso.