Chiara Ferragni, arriva la calza della Befana per Leone e Vittoria Chiara Ferragni è tornata sui social dopo la bufera relativa al caso Balocco. L'influencer sta condividendo scatti di famiglia, come quelle dei figli in occasione dell'arrivo della Befana.

A cura di Arianna Colzi

Chiara Ferragni

Nel giorno dell'Epifania, Chiara Ferragni festeggia in famiglia. Seguendo la strategia comunicativa che sta segnando il suo ritorno sui social dopo il caso Balocco, l'influencer ha postato due storie che ritraggono i piccoli Leone e Vittoria nel giorno dell'arrivo della Befana.

Leone e Vittoria

Chiara Ferragni, Epifania in famiglia a Milano

Mentre torna gradualmente all'attività social, Chiara Ferragni sta trascorrendo gli ultimi giorni delle festività natalizie a Milano in famiglia. Questa mattina Leone e Vittoria Lucia Ferragni hanno ricevuto la tradizionale calza della Befana. Come mostrato nelle storie dell'imprenditrice, i piccoli hanno ricevuto una maxi pacco a forma di caramella rosa e azzurro ricco di dolci.

La piccola Vittoria con la calza della Befana

Ferragni ha immortalato la piccola Vittoria mentre abbraccia un pupazzo con le sembianze della Befana. Insieme ai piccoli, nella grande sala da pranzo della casa di Milano, anche Paloma, il Golden Retriever di casa Ferragni.

Vittoria con il pupazzo a forma di Befana

Chiara e Francesca Ferragni come Leone e Vittoria

Questa mattina, poi, Ferragni ha postato uno scatto che la ritrae da piccola mentre gioca con la sorella minore Francesca. La foto mette a confronto le due sorelle con Leone e Vittoria che si prendono per mano. L'imprenditrice ha sottolineato in più occasioni quanto sia importante per lei il legame con le sorelle Valentina e Francesca, un'unione che spera coltiveranno anche i suoi due figli.

La foto delle due sorelle Ferragni e quella con Leone e Vittoria