Chiara Ferragni “anticipa” il Capodanno: in montagna brilla con gli stivali d’oro Chiara Ferragni sembra essere già pronta per la notte del 31 dicembre. Ieri ha anticipato il Capodanno con un look che non può passare inosservato: tra una gonna metallica e degli stivali scintillanti ha letteralmente illuminato la serata.

A cura di Valeria Paglionico

Continua la vacanza in montagna dei Ferragnez: nel giorno della pre-vigilia sono partiti alla volta dell'Alpe di Siusi ed è lì che stanno trascorrendo il periodo natalizio con la famiglia al completo. Naturalmente non possono fare a meno di usare i social per documentare ogni dettaglio del soggiorno, facendo attenzione soprattutto ai look sfoggiati serata dopo serata, da quelli cozy coordinati a quelli più sofisticati e glamour scelti per il cenone del 24. Al di là dei piccoli Leone e Vittoria che stanno spopolando con i loro cappellini originali, la regina di stile del gruppo è l'imprenditrice Chiara Ferragni. A pochi giorni dal Capodanno ha già seguito il trend sparkling, brillando con abiti e accessori d'oro.

Il look scintillante di Chiara Ferragni

Per una tranquilla serata natalizia trascorsa in montagna con la famiglia Chiara Ferragni non ha rinunciato allo stile, anzi, ha pensato bene di anticipare il Capodanno con abiti e accessori scintillanti. Ha puntato tutto sull'eleganza della Maison Louis Vuitton, sfoggiando un completo della collezione Cruise 2023. Ha abbinato un top a righe bianche e nere a un gilet smanicato in tessuto vinile total black, completando il tutto con una gonna a trapezio in oro metallizzato (prezzo 1.850 euro). Collant velati, pochette nera ma con l'iconico logo LV inciso all-over e bracciali d'oro coordinati: l'imprenditrici sembra essere già pronta per la prima notte del 2023.

Chiara Ferragni in Louis Vuitton

Quanto costano gli stivali gold

A fare la differenza nel look da sera di Chiara Ferragni sono state le scarpe, che hanno aggiunto un tocco sparkling che non può passare inosservato. Niente décolleté o anfibi, ha preferito dei maxi stivali scintillanti.

Stivali Louis Vuitton

Si tratta di un modello firmato Louis Vuitton tempestato di paillettes dorate, è ispirato agli anni '70 e alla disco music e fa parte della collezione Cruise 2023. Ha il tacco comodo e squadrato, sul retro c'è una striscia verticale e sottile in pelle decorata con l'iconica stampa Monogram e le paillettes sono bicolore. Qual è il loro prezzo? Sul sito ufficiale della Maison francese vengono venduti a 1.850 euro. In quante per Capodanno sceglieranno delle calzature tanto appariscenti, così da cominciare col botto il 2023?