Chiara Ferragni annuncia il progetto che lancerà nel 2024: ci lavora da un anno e mezzo Cosa bolle in pentola? Chiara Ferragni ha dato qualche piccola anticipazione su un progetto in arrivo.

A cura di Giusy Dente

Cosa bolle in pentola? Il 2024 sarà un anno importante per Chiara Ferragni, che sta lavorando a un progetto nuovo che forse vedrà presto la luce. L'influencer non ha voluto fornire troppi dettagli, ma ha colto la palla al balzo per incuriosire un po' i fan. In risposta alla domanda di uno di loro, ha cominciato a snocciolare qualche piccola informazione su un lavoro che le sta molto a cuore e che spera di poter presto condividere con la sua community più nello specifico. Riguarda il brand che porta il suo nome.

Come è cresciuto Chiara Ferragni Brand

Copertine, social, attività imprenditoriale, shooting, viaggi, sfilate: quella di Chiara Ferragni è una vita densa di appuntamenti e fitta di impegni, che la vedono costantemente in giro per il mondo. Insomma, l'influencer sta crescendo sempre di più: ne è passato di tempo da quando era una ragazzina sognatrice e appassionata di moda che scriveva su TheBlondeSalad! Proprio quel blog da cui tutto è iniziato, si è evoluto nella creazione di un brand di successo che porta il suo nome, di cui l'imprenditrice è tutt'ora CEO e direttrice creativa. L'azienda gode di un successo inarrestabile sin dalla sua fondazione, il 2013.

Nel 2016 sono arrivati i primi pop up stores a Parigi, Firenze, Londra e Taiwan. Poi è stata la volta dei flagship store a Milano, Shangai e Hong Kong. Il brand si è allargato col passare del tempo includendo con nuove linee. Se all'inizio esistevano solo abbigliamento, scarpe e borse, negli ultimi due anni Chiara Ferragni ha lanciato anche una linea di make up, una collezione di biancheria intima, i costumi da bagno, una linea di gioielli. Il tutto, ovviamente, caratterizzato dal logo dell'occhietto con le lunghe ciglia. Ma non è finita qui…

Qual è il prossimo progetto di Chiara Ferragni

"Ma un profumo Chiara Ferragni quando?": è bastata questa domanda per illuminare il viso dell'imprenditrice. In risposta, Chiara Ferragni ha dato una piccola anteprima, rivelando di avere a cuore un progetto in lavorazione, pronto però a vedere la luce molto presto. E riguarda proprio il settore profumi. "Ci lavoriamo da un anno e mezzo, uscirà l’anno prossimo e non ve l’aspettate. Sarà una grande sorpresa" ha ha rivelato emozionata ed entusiasta l'imprenditrice. Dunque presto sul mercato ci sarà, in aggiunta ai prodotti già in commercio, anche una fragranza col suo nome. I fan non vedono l'ora di saperne di più.