Chi paga gli abiti delle principesse? Le regole d'acquisto delle famiglie reale Chi sostiene il costo dei vestiti che indossano i membri della royal family? Le regole che riguardano i regali sono diverse per ogni monarchia e non tutti li possono accettare.

A cura di Annachiara Gaggino

Charlene di Monaco

Durante gli eventi ufficiali, l'attenzione principale è verso il modo in cui i membri delle varie famiglie reali sono vestiti. Gli abiti di Kate Middleton sono tra i più ammirati su cui spesso di verifica il famoso "effetto Kate", che fa andare soldout capi e accessori sfoggiati dalla principessa del Galles. Ci si chiede però chi sostenga le spese per i lussuosi outfit indossati, se siano a carico dei contribuenti oppure se si tratti di regali da parte delle Maison. È molto difficile capire con esattezza come questi pezzi arrivino ai membri della famiglia reale, ma ogni monarchia ha le sue regole. In genere accettare doni da parte dei marchi è considerato sconveniente, e i royals preferiscono pagare di tasca loro i pezzi contenuti nel guardaroba. Ci sono comunque delle eccezioni, ecco come ogni Casa reale acquista gli abiti.

I reali di Svezia

Per i reali svedesi è tutto documentato

Le spese per gli abiti dei reali di Svezia hanno cifre diverse a seconda della quantità di lavoro svolta dal singolo membro. Nel 2021 la principessa Madeleine, terzogenita del re, è stata esclusa dalla divisione dei fondi, dopo innumerevoli critiche da parte dei cittadini che le rimproveravano una passione troppo dispendiosa per le grandi firme italiane. Tuttavia per gli svedesi si possono tralasciare delle cifre da capogiro se gli abiti sono firmati da stilisti locali, come quelli indossati per la cerimonia di consegna dei premi Nobel. Ogni acquisto della Corona svedese è quindi documentato da fatture.

La principessa Mette-Marit di Norvegia

In Norvegia i reali possono accettare omaggi poco costosi

Nel 2010 la principessa ereditaria di Norvegia ricevette in omaggio una borsa decorata con le su iniziali firmata Valentino. La nuore del re venne criticata per l'accessorio costoso che giustificò come un omaggio della Maison. Tuttavia, in seguito le venne rimproverato di fari usare dai marchi di lusso, che le facevano regali unicamente per farsi pubblicità; da allora nello stato scandinavo è stata imposta una regola molto precisa per quanto riguarda i doni che i membri della famiglia reale possono accettare, il cui valore non può superare 1000 corone svedesi (meno di 100 euro), nel caso in cui dovesse essere maggiore questo dovrà essere iscritto in un registro pubblico.

Letizia di Spagna

In Spagna sono banditi i regali

Letizia di Spagna è una delle reali più amate in fatto di stile, a gestire il suo guardaroba è a sua stylist personale Eva Fernàndez, che dopo aver scovato l'abito perfetto nel negozio li porta alla regina per farglieli provare. Una volta la sovrana accompagnava la sua assistente in giro per boutique, ma negli anni questa tradizione è andata persa per ragioni di sicurezza. In verità, ora, la moglie di Felipe VI fa prevalentemente shopping online. Da regolamento non si possono accettare i regali, ma marchi emergenti possono mandare prodotti alla regina che valuterà o meno se tenerli, quelli che non vengono restituiti vengono successivamente pagati con l'appannaggio annuo che Letizia Ortiz percepisce e che si stima spenda almeno per metà in abiti.

Kate Middleton

Le spese folli di Charlene di Monaco

I conti del Principato di Monaco sono stati messi di recente sotto la lente di ingrandimento. Dai quaderni dell'ex contabile di Alberto II è emerso che la principessa Charlene non badi a spese per nulla, soprattutto per gli abiti. Sembra che nel 2023 abbia speso circa 370mila euro per il suo guardaroba e secondo le ultime rivelazioni shock la principessa riceverebbe un appannaggio dal principato da 1,5 milioni di euro. La passione per la moda di lusso dell'ex nuotatrice è cosa nota, e nelle occasioni ufficiali veste sempre firmatissima, d'altronde nella piccola favola che è il Principato di Monaco l'eleganza è quasi un obbligo.

Meghan Markle

Kate e Meghan, che si compravano gli abiti da sole

Prima di entrare ufficialmente nella famiglia reale sia Kate Middleton che Meghan Markle provvedevano da sole all'acquisto dei loro abiti. Dopo il matrimonio è stato re Carlo a pagare per i vestiti della moglie di William, ma non con i soldi dei contribuenti, bensì con il reddito che deriva dal ducato di Cornovaglia, proprietà privata che passa di erede al trono in erede al trono e che ora è gestita dal figlio del sovrano. Del guardaroba di Kate Middleton nessuno capo è un regalo. La principessa non accetta doni dai marchi, preferisce acquistarli da sola, così da non approfittare della generosità altrui. A rivelare l'indiscrezione è stata India Hick, la figlia della cugina del Principe Filippo che ha dichiarato: "Ha trovato l'equilibrio, il suo stile non supera o sopraffà le sue cause. Non necessariamente ricordi tutti i singoli capi ma hai l'impressione di qualcosa di molto bello. È davvero una donna straordinaria e ora ha sviluppato un forte senso dello stile che va di pari passo con il lavoro che sta facendo".