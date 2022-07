Charlene di Monaco in giallo limone per l’estate: il suo abito traforato costa oltre 4mila euro Charlene di Monaco è apparsa ancora una volta in pubblico, ha fatto visita alla residenza per anziani A Qietüdine. Per l’occasione ha seguito il trend del giallo limone ma in quanti sanno quanto costa il suo abito traforato?

A cura di Valeria Paglionico

Charlene di Monaco è tornata alla normalità dopo il lungo periodo passato lontano dai riflettori a causa della malattia ed è più bella e in forma che mai. È volata a Roma per incontrare il Papa (con tanto di velo sul capo), ha indossato un lungo abito principesco per un atteso evento di gala monegasco a cui ha preso parte al fianco del marito Alberto, mentre nelle ultime ore ha visitato la residenza per anziani A Qietüdine, dove è stata lieta di regalare sorrisi e strette di mano sia ai residenti che al personale. Quale migliore occasione di questa per proporre un look glamour che si rivelerà perfetto per l'estate? Ecco chi ha firmato l'abito giallo limone completamente traforato della principessa.

Chi ha firmato l'abito giallo di Charlene

Il giallo limone è il colore simbolo dell'estate 2022 e Charlene di Monaco sembra saperlo bene, visto che per visitare la casa di riposo A Qietüdine ha scelto proprio questa nuance.

Charlene in Akris

Ha indossato un lungo abito di Akris, brand leader nell'artigianato e nell'handmade che ha firmato per lei un adorabile abito color limoncello con degli intricati ricami traforati all-over. Il vestito fa parte della collezione Pre-Fall 2022, è smanicato, ha lo scollo tondo e la gonna a trapezio lunga fino al ginocchio ed è stato arricchito da una sottoveste in tinta che ha smorzato le trasparenze audaci. Qual è il suo prezzo? Sul sito ufficiale del brand viene venduto a 4.350 euro.

Leggi anche Charlene di Monaco torna in pubblico dopo mesi: il nuovo stile con tailleur e capelli biondo platino

Abito Akris

Charlene di Monaco, principessa rock

Per completare il tutto Charlene ha mixato il suo stile principesco e il suo animo rock: ha infatti sfoggiato una collana di perle bianche dal mood bon-ton e non ha rinunciato alla chioma biondo platino portata cortissima. La principessa ha ricevuto degli omaggio floreali non appena arrivata alla residenza per anziani e, dopo aver rivolto a tutti i presenti dei sorrisi smaglianti, ha indossato la mascherina per preservare la loro salute. Ancora una volta la monegasca ha dimostrato di essere la principessa del popolo, anche se in fatto di look pare proprio non poter rinunciare agli accessori di lusso.