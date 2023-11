Chanel Totti regala un’auto di lusso al fidanzato Cristian (ma solo per 24 ore) Chanel Totti ha fatto un regalo davvero speciale al fidanzato Cristian Babalus (anche se solo per 24 ore): si è fatta trovare davanti a un’auto sportiva extra lusso.

A cura di Valeria Paglionico

Chanel Totti sta crescendo e, sebbene abbia solo 16 anni, vanta già un certo seguito sui social, basti pensare al fatto che su Instagram conta 449.000 followers. Qualche giorno fa ha preso parte alla festa per i 18 del fratello Cristian Totti (con tanto di look dark con piume e schiena nuda) e al suo fianco non poteva che esserci il fidanzato Cristian Babalus, che a bordo della sua Lamborghini ha avuto il piacere di accompagnarla in provincia di Caserta, per la precisione a Tenuta San Domenico, la location che ha ospitato il party. Consapevole della passione del ragazzo per le auto di lusso, la figlia di Ilary Blasi ha deciso di fargli un regalo davvero speciale.

Il regalo di lusso di Chanel Totti

Nelle ultime ore Chanel Totti ha fatto qualcosa di speciale per il fidanzato Cristian: si è fatta trovare in tuta dark ma con una borsa Chanel in tinta al braccio davanti a un'Audi R8 5.2 V10 RWD pronta da guidare.

Chanel Totti e Cristian Babalus

Per tutti coloro che non sono esperti del settore, si tratta di un'auto sportiva che difficilmente riuscirebbe a passare inosservata: è a due posti, decappottabile e full option, declinata in una versione con la carrozzeria in una nuance che va nel verde Tiffany. Il ragazzo è rimasto letteralmente senza parole di fronte il regalo extra lusso della fidanzata, anche se, avendo il profilo social chiuso, non si sa se abbia fatto un giro a bordo di un "gioiellino" simile fin da subito.

Audi R8 5.2 V10 RWD

Il segreto dell'auto sportiva regalata dalla figlia di Ilary

Un'auto come quella presa da Chanel per Cristian costa oltre 150mila euro se acquistata in concessionaria ma la verità è che il suo dono nascondeva "un trucco": valeva solo per 24 ore. La figlia di Ilary non gli ha regalato davvero una macchina sportiva, si è semplicemente affidata all'azienda romana di noleggio auto Skylimit, affittando l'Audi verde Tiffany per un giorno. Qual è il prezzo del servizio? Sul sito ufficiale il noleggio per un giorno viene offerto a 900 euro. Chanel ha dato l'ennesima prova di essere innamoratissima del fidanzato e di condividere con lui la passione per le auto sportive: i due si mostreranno a bordo dell'Audi fianco a fianco?