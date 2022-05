Chanel sfila a Monte Carlo: la collezione Cruise ci fa sognare l’estate in Costa Azzurra La Maison Chanel ha presentato la collezione Cruise a Monte Carlo, ispirandosi ai luoghi del cuore di Coco Chanel e Karl Lagerfeld, ma anche allo sport e al Grand Prix.

A cura di Beatrice Manca

Chanel Cruise 2022–2023

Cappelli di paglia, abiti candidi, tailleur in tweed e perfino un casco da pilota: la sfilata Cruise 2022-23 di Chanel ci porta nel principato di Monaco, tra il gran premio e le vacanze in barca. Da Grace Kelly fino a Charlotte Casiraghi, la storia della famiglia reale monegasca si intreccia a doppio filo con quella di Chanel. Non sorprende dunque la scelta di presentare la collezione Cruise a Monte Carlo, dove anche lo stilista Karl Lagerfeld aveva una famosa villa. Tra gli ospiti in prima fila, ça va sans dire, c'erano sia Charlotte Casiraghi che Carolina Hanover oltre a Kristen Stewart, Vanessa Paradis e Tilda Swinton.

La collezione Chanel Cruise 2022-23

Virginie Viard, la nuova direttrice artistica di Chanel, ha voluto rendere omaggio alla storia ‘balneare' della Maison: dalle famose foto di Gabrielle Chanel sulla Costa Azzurra alle campagne scattate da Karl Lagerfeld a Monaco. Il film di presentazione della collezione, firmato da Sofia e Roman Coppola, ci fa sentire la brezza del mare: tuffi in piscina, tramonti in terrazza, partite a tennis e gite in barca.

Chanel Cruise 2022–23

La collezione è stata presentata all'Hotel Monte-Carlo Beach, direttamente sulla spiaggia: gli ospiti assistono sotto grandi ombrelloni o sul molo, cullati dal rumore del mare. Sulla passerella di candida sabbia sfilano i capisaldi di Chanel – dai tailleur in tweed alle scarpe bicolore – intrecciati a suggestioni sportive. La minigonna si indossa con le sneakers, mentre i pantaloni in lamé hanno l'elastico in fondo. Parola d'ordine: jumpsuit, in versione candida o sportiva. I pezzi più originali sono quelli ispirati al mondo del Gran Premio di Formula 1, tra fantasie a scacchi, bandierine e caschi da pilota logati.

Chanel Cruise 2022–23

La tavolozza cromatica della collezione Cruise si tinge di contrasti: bianco, nero, rosso vivo e pennellate d'oro e d'argento. Dai pantaloni lamé ai bomber sportivi, la collezione disegnata da Virginie Viard scintilla: la sera si accende di abiti in paillettes, con minibag gioiello. L'accessorio cult? Il cappellino con la visiera, emblema dello stile vacanziero.

Chanel Cruise 2022–23

I look sono una vacanza firmata Chanel, da Montecarlo alla Riviera (e ritorno).