Cecilia Rodriguez senza tacchi è pronta per l’estate: brilla con abito lurex e sandali gioiello Cecilia Rodriguez è pronta per l’estate e lo ha dimostrato col suo nuovo look. Abito lurex, maxi spacco e cut-out: a rendere il tutto ancora più luminoso sono stati dei sandali gioiello raso terra.

A cura di Valeria Paglionico

Cecilia Rodriguez potrà anche essersi presa una temporanea pausa dalla tv italiana ma continua a essere molto attiva nel mondo dello spettacolo (oltre a essere super seguita su Instagram, dove è arrivata a contare quasi 5 milioni di fan). Così come la sorella Belén, che proprio di recente ha spopolato con le sue "scarpe da ballo", anche lei è sempre sul pezzo quando si parla di stile e lo ha dimostrato ancora una volta sui social. A poche settimane dall'inizio dell'estate ha infatti proposto un outfit destinato a spopolare durante le serate calde e vacanziere: ecco il completo da imitare assolutamente durante le ferie estive.

L'abito cut-out di Cecilia Rodriguez

Il colore da sfoggiare assolutamente durante l'estate? L'arancione, una tinta vitaminica capace di trasmettere luminosità e buon umore. Cecilia Rodriguez lo ha capito bene, tanto da averlo definito un colore "da non sottovalutare".

Cecilia Rodriguez in Gaëlle Paris

Sui social ha anticipato la bella stagione con lungo abito in jersey scintillante di Gaëlle Paris, per la precisione un modello in lurex della collezione Primavera/Estate 2023 con la gonna alle caviglie, un maxi spacco laterale e il bustier con un anello al centro del décolleté e dei tagli cut-out su fianchi e schiena. Qual è il prezzo del capo? Sul sito ufficiale del brand viene venduto a 229 euro.

Collezione P/E 2023 DI Gaëlle Paris

Cecilia Rodriguez con i sandali raso terra

Chi ha detto che solo quando si indossato dei vertiginosi tacchi a spillo un outfit riesce a diventare sofisticato? Cecilia Rodriguez ha dimostrato il contrario: ha reso il suo abito lurex ancora più luminoso abbinandolo a un paio di sandali gioiello raso terra, un modello a ciabattina decorato con delle micro pietre variopinte.

Cecilia Rodriguez con i sandali bassi

Borsetta a contrasto in viola acceso, capelli tenuti sciolti e ondulati e make-up con una linea di eye-liner molto marcata: la sorella di Belén ha già tutte le carte in regola per diventare la regina di stile dell'estate. In quante prenderanno ispirazione dal suo look scintillante e sbarazzino?