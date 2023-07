Cecilia Rodriguez scatenata in Sardegna: balla sui tavoli in total white con shorts e top a punta Cecilia Rodriguez ha trascorso il weekend in Sardegna con Ignazio e un gruppo di amici. È proprio con loro che ha organizzato un party total white: ecco cosa ha indossato.

A cura di Valeria Paglionico

Le star sono partite quasi tutte per le vacanze e sui social fanno a gara per aggiudicarsi il titolo di reginette dell'estate. A essersi aggiunta alla lista anche se solo per un weekend è stata Cecilia Rodriguez, volata in Sardegna con il futuro marito Ignazio Moser. Se sua sorella Belén sta trascorrendo le sue giornate in solitaria in montagna, lei ha preferito la vita mondana di Porto Cervo e non ha esitato a documentare le sue serate scatenate su Instagram. Ieri sera, ad esempio, si è data alle danze folli, chiudendo così "col botto" la breve pausa lavorativa: ecco cosa ha indossato per l'occasione.

Il party total white in Sardegna

Cecilia Rodriguez ha fatto visita al The Sanctuary, uno dei locali più trendy di Porto Cervo, e insieme agli amici in vacanza con lei ha organizzato un party all'insegna del total white. Se le donne hanno sfoggiato dei look completamente candidi, agli uomini (Ignazio compreso) sono state concesse delle originali camicie a fiori. Dopo la cena a base di pasta alla Nerano e polpette, tutti hanno cominciato a ballare a ritmo di musica, anche se la più scatenata era proprio Cecilia, improvvisatasi "cubista" su uno dei tavoli sgomberati dai piatti. Pose sensuali, movimenti sinuosi e risate: la sorella di Belén ha documentato la festa folle su Instagram definendola "Una serata simpatica".

Cecilia Rodriguez balla sui tavoli

Cecilia Rodriguez in bianco

Per il party in bianco Cecilia Rodriguez ha scelto un look glamour e sensuale. Ha abbinato un paio di shorts a vita altissima a un micro top a punta sul davanti in pieno stile anni 2000, per la precisione un modello con lo scollo all'americana e con un semplice laccetto posteriore che ha lasciato la schiena nuda. Per completare il tutto ha optato per dei sandali mules con la zeppa, arricchendo le caviglie con dei braccialetti di perline total white. Per quanto riguarda l'acconciatura, ha fatto una scelta "anti-caldo" con una coda di cavallo alta e tirata. In quanti prenderanno ispirazione da lei per una festa total white in vacanza?