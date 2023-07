Belén Rodriguez in vacanza da sola: cambia look con treccia lunghissima e cardigan con le frange Continuano le vacanze “in solitaria” di Belén Rodriguez, che proprio di recente sui social ha rivelato il suo nuovo look con cardigan con le frange, tacchi a spillo e maxi treccia.

A cura di Valeria Paglionico

Da qualche giorno a questa parte si parla molto di Belén Rodriguez e della presunta crisi con Stefano De Martino: stando ai gossip, i due si sarebbero lasciati ed è per questo che starebbero trascorrendo le vacanze a distanza. Al momento, però, nessuno dei due ha mai confermato o smentito le voci, entrambi preferiscono mantenere totale riserbo sulla questione. La conduttrice, però, è tornata sui social dopo un lungo periodo di pausa e ha cominciato a condividere le foto della sua estate in montagna "in solitaria", il tutto accompagnato da misteriosi messaggi in codice. Nelle ultime ore si è mostrata pronta per uscire, rivelando un inedito look.

L'hair look per l'estate di Belén

Belén Rodriguez ha rivelato di averi rinunciato alle vacanze al mare per trascorrere qualche giorno di total relax in montagna. Come passa il tempo libero in solitaria? Dipinge e va in quad, concedendosi di tanto in tanto anche qualche scatto ad alto carico sensuale (come quello realizzato di recente in intimo nude). Nelle ultime ore si è lasciata immortalare preparata di tutto punto poco prima di uscire, mettendo in mostra il suo nuovo hair look estivo. Ha detto addio al long bob che sfoggiava da tempo e con delle lunghissime extension ha realizzato una treccia maxi portata alta e tiratissima sulla fronte. Si tratterà solo di un cambiamento temporaneo?

Belén con i sandali Magda Butrym

Belén con tubino e tacchi

Negli ultimi tempi Belén si era mostrata sempre in abiti comodi e casual ma ora è tornata "alle origini" e ha dato il meglio di lei in fatto di sensualità. Per la vacanza in montagna non ha rinunciato allo stile e si è lasciata immortalare con indosso un micro tubino nero scollato e corto che ha lasciato le gambe lunghe e snelle in vista. Per completare il tutto ha scelto un cardigan color tabacco con le maniche a tre quarti e una cascata di frange in stile western sugli orli e una borsa a scacchi in nero e marrone. Non sono mancati i preziosi bracciali Love di Cartier e i tacchi a spillo, per la precisione un paio di sandali beige alla schiava decorati con un maxi fiore sulla punta (firmati Magda Butrym). In quante prenderanno ispirazione dal suo look per le vacanze?