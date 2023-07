Belén Rodriguez in intimo nudo dall’effetto vedo non vedo: torna sui social e depista i gossip Si continua a parlare della presunta rottura tra Belén Rodriguez e Stefano De Martino. La conduttrice, dopo aver infiammato i social con una foto in intimo nude, ha depistato i gossip con uno scatto di coppia sfocato.

A cura di Valeria Paglionico

Belén Rodriguez è ancora una volta al centro del gossip: è da diverse settimane che si parla di una presunta rottura con Stefano De Martino e, sebbene le voci si facciano sempre più insistenti, sia lei che il marito preferiscono non intervenire sulla questione, alimentando così ancora di più la curiosità dei fan. Dopo che per un lungo periodo la conduttrice era rimasta lontana dai social, ora è tornata a postare. Qualche giorno fa aveva documentato la vacanza in montagna tra pittura e relax, mentre nelle ultime ore ha provato a depistare i pettegolezzi con una sfocatissima foto di coppia. Nell'album, inoltre, ha posato quasi completamente nuda: ecco il risultato.

La foto di Belén in intimo

L'album postato su Instagram da Belén nelle ultime ore si apre con una foto ad alto carico sensuale. Ha posato seduta fuori una finestra immersa nel verde quasi completamente nuda. A primo impatto sembra che sia senza veli ma, facendo un tantino di attenzione, si nota che ha solo gambe e braccia scoperte, in verità indossa un reggiseno nude dall'effetto vedo non vedo che lascia intravedere il capezzolo. Capelli sciolti e lisci, espressione sognante e mano alla fronte: Belén ha letteralmente infiammato queste ultime giornate del mese di luglio.

La foto di coppia sfocata

La foto di coppia è con Stefano?

Non è una novità che Belén ami provocare i fan e, complici le voci di gossip su lei e Stefano, è tornata a farlo in modo super irriverente. Nelle ultime ore ha postato sui social un album che ha depistato tutti, il motivo? Subito dopo lo scatto dall'effetto nude ha postato prima un'immagine "in incognita" con indosso un top nero e una maschera di Dalì in pieno stile La casa di carta, poi una foto di coppia sfocata. Guardando le silhouette delle due figure immortalate si ha l'idea che siano proprio Belén e Stefano ma da giovanissimi, ovvero agli inizi della loro "movimentata" storia d'amore. Le immagini successive sembrano essere fuori contesto ma tanto è bastato per provocare la curiosità dei followers. Quale sarà la verità?