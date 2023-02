Cate Blanchett si prepara agli Oscar: al pranzo tra candidati è chic col completo giallo-oro Cate Blanchett è stata tra gli invitati all’Annual Oscars Nominees Luncheon, il pranzo tra i nominati agli Oscar, e ha colto l’occasione per dare il meglio di lei in fatto di stile. Ecco chi ha firmato il suo look mannish in giallo-oro.

A cura di Valeria Paglionico

Cate Blanchett è tra le indiscusse regine di stile del mondo hollywoodiano e ogni volta che appare in pubblico riesce a lasciare il pubblico senza parole con la sua eleganza. Nelle ultime ore ne ha data l'ennesima prova. Presto sarà agli Oscar, è infatti in lizza per aggiudicarsi il titolo di Migliore Attrice e Miglior Film per la sua interpretazione in Tár e non poteva dunque mancare all'annuale pranzo organizzato dall'Academy per tutti i nominati. Per l'occasione non ha rinunciato alla passione per la moda, apparendo super chic in un completo color giallo oro: ecco chi ha firmato l'outfit pre-Oscar dell'attrice.

Il look monocromatico di Cate Blanchett

Nelle ultime ore a Beverly Hills si è tenuto l'Annual Oscars Nominees Luncheon, il pranzo tra i nominati agli Oscar che anticipa l'attesa cerimonia del prossimo marzo. Cate Blanchett non si è voluta perdere l'evento, anzi, per renderlo ancora più speciale ha dato il meglio di lei in fatto di stile. Per lei niente abiti da sera o scollature vertiginose, ha preferito puntare sulla moda mannish con un completo firmato Lanvin tra il giallo e l'oro, una sorta di color sabbia ma leggermente più acceso e vitaminico. Ha detto no alle nuance a contrasto, ha optato per l'effetto monocromatico, dando prova che può rivelarsi incredibilmente chic.

Cate Blanchett in Lanvin

Cate Blanchett, chi ha firmato il completo pre-Oscar

Il look sfoggiato da Cate Blanchett fa parte della collezione Resort 2023 di Lanvin ed è caratterizzato da tre pezzi dello stesso colore. I pantaloni palazzo a vita alta sono stati abbinati a una giacca doppiopetto avvitata portata abbottonata e a un cappotto in tinta, per la precisione un modello lungo e over a un bottone poggiato semplicemente sulle spalle. Anelli dorati di Louis Vuitton, collo nudo e tacchi a spillo total black: l'attrice è apparsa raggiante col sorriso stampato sulle labbra e i capelli tirati all'indietro. Che look starà preparando per la cerimonia degli Oscar di metà marzo?

Leggi anche Cate Blanchett dice addio al dress code da red carpet: al photocall sfila in pantaloni e sneakers