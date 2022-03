Carmen Di Pietro, le foto di ieri e oggi: com’è cambiata la showgirl con la chirurgia Carmen Di Pietro è una delle protagoniste della nuova edizione de L’isola dei famosi. In quanti ricordano com’era agli esordi della carriera? Complici alcuni ritocchi chirurgici, il suo aspetto è cambiato molto col passare degli anni: ecco le foto che mostrano la trasformazione.

Carmen Di Pietro, nome d'arte di Carmela Tonto, è tra le protagoniste della nuova edizione de L'isola dei famosi. Sebbene si tratti della sua prima volta in Honduras, ha già qualche esperienza nei reality televisivi: nel 2017 ha infatti partecipato al Grande Fratello Vip. Oggi ha 56 anni ma in quanti ricordano i suoi esordi nel mondo dello spettacolo? Complici alcuni ritocchi chirurgici che non ha mai nascosto (nel 1997 ha raccontato che una delle protesi al seno le è esplosa durante un viaggio in aereo) , il suo aspetto è cambiato molto col passare del tempo, anche se non ha perso il fisico statuario che da sempre la contraddistingue: ecco le foto che mostrano la trasformazione dal debutto a L'isola.

Carmen Di Pietro, la trasformazione dagli esordi a L'isola dei famosi

Carmen Di Pietro ha raggiunto il successo nei primi anni '90, inizialmente era modella, poi ha cominciato a lavorare in tv, distinguendosi per la sua bellezza prorompente (non a caso è diventata protagonista anche di alcuni film erotici). È finita al centro del gossip dopo aver sposato Sandro Paternostro, lo storico corrispondente Rai da Londra, di 43 anni più grande di lei.

Carmen Di Pietro da giovane

Com'è cambiata negli anni? Al di là dei ritocchi estetici, è diventata più matura e ha cominciato a combattere contro alcuni segni del tempo comparsi sul viso. In fatto di hair look, è da sempre fedele alla chioma lunga e scura, anche se col tempo ha detto addio alle pieghe vaporose in pieno stile anni '80-'90.

Carmen Di Pietro nel 2010 con la frangia

Carmen Di Pietro, cosa si è rifatta

Fin dagli esordi della sua carriera Carmen Di Pietro non ha mai nascosto di essere ricorsa alla chirurgia plastica per piacersi di più. In un'intervista rilasciata nel 1996, anno in cui era sposata con Sandro Paternostro, ha dichiarato: "Dall’ombelico in su mi sono tutta rifatta. Il chirurgo è intervenuto sulle mie labbra, sugli zigomi, sul naso e sul seno, trasformandomi in una donna completamente diversa dalla ragazza di provincia carina, ma niente di più, che ero stata fino ai 18 anni".

Carmen Di Pietro oggi

Ha spesso raccontato anche l'incidente legato proprio al ritocco al seno: era su un volo diretto a Madrid quando a causa della pressione aerea una delle protesi è scoppiata. Ancora oggi continua a fare qualche puntura di acido ialuronico ma si è sempre definita contraria all'effetto "canotto".

Come si tiene in forma Carmen Di Pietro

Nonostante abbia superato da tempo i 50 anni, Carmen Di Pietro continua a vantare un fisico scolpito che fa invidia anche alle giovanissime. Come fa a tenersi in forma? Come da lei stessa dichiarato, mangia bene e fa tanto sport. Si sveglia alle 5.30 per allenarsi (si dedica soprattutto al body building) e segue una normale dieta mediterranea. Cammina molto a piedi e non usa mai l'ascensore. Adora la pasta ma evita di condirla con salse troppo grasse, la sera punta tutto su delle insalatone a base di tonno, pollo, olive, mozzarella. Evita i carboidrati e spesso a cena di concede un po' di pane. Così facendo, non si sente mai appesantita ma è sempre piena di energie.