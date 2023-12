Camilla a Sandringham con re Carlo: si prepara al Natale in famiglia col suo cappello preferito La regina Camilla ha partecipato a un evento ufficiale a Sandringham, luogo in cui trascorrerà il Natale con il resto della Royal Family. In quanti hanno notato il suo cappello di pelo?

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Natale 2023 si avvicina e la Royal Family britannica ha dato ufficialmente il via ai preparativi per rendere tutto speciale. Si tratta delle seconde festività da re e regina consorte di Carlo e Camilla, le prime dopo l'incoronazione ufficiale, e non sorprende che i due abbiano approfittato di questa nuova posizione privilegiata per "allargare" gli inviti: tra coloro che parteciperanno a pranzi e cene natalizie pare che ci saranno anche Laura Lopes e Tom Parker Bowles, i figli che la sovrana ha avuto dal suo ex marito. Come da tradizione, i Windsor si trasferiranno nella tenuta di Sandringham, luogo visitato proprio nelle ultime ore dai due monarchi: ecco cosa ha indossato Camilla per l'evento istituzionale nella contea di Norfolk.

Camilla segue il trend del cappotto cammello

Nelle ultime ore la regina Camilla ha visitato la tenuta reale di Sandringham insieme al marito Carlo III. I due hanno organizzato un breve viaggio nel Norfolk per partecipare al tradizionale Advent Sunday service alla chiesa di St Mary Magdalene, apparendo in pubblico nel luogo in cui trascorreranno il prossimo Natale. Ad attirare le attenzioni dei media è stata soprattutto la regina, che per l'occasione ha proposto un outfit comodo e bon-ton per proteggersi dal freddo. Ha puntato sul classico cappotto cammello, uno dei must di stagione, per la precisione un modello firmato Anna Valentine con le cuciture in vista e a contrasto. Ha poi completato il tutto con degli accessori in tinta, dalla maxi sciarpa di lana a quadroni a un paio di stivali di camoscio marrone senza tacco, fino ad arrivare alla borsetta di pelle Moynat.

Camilla col suo cappello preferito ma in nero

Il cappello peloso della regina Camilla

A fare la differenza nel look di Camilla è stato però il suo accessorio invernale preferito: il cappello di pelo. Si tratta del modello leggermente drappeggiato sul capo e con la falda larga decorata con uno strato di pelliccia ecologica, è coordinato al cappotto ed è firmato Lock & Co. Hatters. La regina lo ha già indossato spesso in passato, sfoggiandone anche una seconda variante identica ma in total black. Qual è il suo prezzo? Sul sito ufficiale del brand viene venduto a 375 sterline (circa 437 euro). Insomma, la regina ha trovato il copricapo perfetto per proteggersi dal freddo inglese: in quanti prenderanno ispirazione da lei per aggiungere un tocco regale ai loro look natalizi?

Leggi anche La regina Camilla trascorrerà il Natale con i figli: sarà la loro prima volta a Sandringham