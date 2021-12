Brooklyn Beckham balla con la sorella Harper: il dolce abbraccio fraterno commuove il web Per i Beckham il Natale appena passato è stato decisamente speciale: la famiglia si è riunita dopo essere rimasta a distanza per diversi mesi. È stato soprattutto il primogenito Brooklyn a lasciare senza parole i fan: si è dato a un dolcissimo ballo lento in compagnia della sorella Harper.

A cura di Valeria Paglionico

I Beckham si sono riuniti per il periodo natalizio e non potrebbero essere più felici. Brooklyn è tornato dall'America per riabbracciare genitori e fratelli e non ha perso occasione per diventare protagonista di un adorabile scatto di famiglia. Se i maschietti di casa hanno posato con dei completi eleganti coordinati, Victoria e la piccola Harper hanno preferito qualcosa di più sofisticato e principesco. Ad attirare le attenzioni del pubblico, però, è stato soprattutto il primogenito: se negli ultimi tempi non si era mai separato dalla fidanzata e futura moglie Nicola Peltz, ora si è dedicato alla famiglia, approfittandone per condividere sui social un siparietto tenerissimo.

Il dolce lento di Brooklyn e Harper

Quale migliore occasione delle serate natalizie per concedersi qualche ballo scatenato? È proprio quanto fatto da Brooklyn Beckham ma la cosa particolare è che al suo fianco non c'era la fidanzata ma la sorella. Insieme alla piccola Harper si è dato ai lenti e, tra piroette e casqué, ha chiuso la danza con un caloroso e dolce abbraccio. Mamma Victoria non ha potuto fare a meno di immortalare la scena commossa, scrivendo nella didascalia del video: "Qualcuno ama danzare con il suo fratellone. Vi amo davvero tanto".

Brooklyn e Harper somigliano sempre più a papà David

Il dettaglio che balza subito all'occhio quando si ammirano i primi piani dei due fratelli Beckham? Non solo sono due gocce d'acqua ma somigliano sempre di più a papà David. Certo, alcuni lineamenti del viso e alcune espressioni ricordano in modo impressionante anche Victoria, ma è chiaro che hanno ereditato fascino e bellezza principalmente dall'ex calciatore. Seguiranno le sue orme nel mondo dello spettacolo? L'unica cosa certa è che, nonostante siano giovanissimi, sono già vere e proprie star.