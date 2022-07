Borse da mare: 9 modelli di tendenza per la spiaggia Dalla borsa a rete al cestino di paglia, dallo zaino alla borsa di tela, passando per modelli in spugna o decorati con fantasia a righe: le borse pratiche e colorate da indossare in estate.

A cura di Beatrice Manca

Gucci

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Tendenze Primavera/Estate 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Bikini, crema protettiva, occhiali da sole, telo: se state preparando la valigia per una vacanza al mare non dimenticate di aggiungere una borsa capiente e colorata per portare in spiaggia tutto il necessario. La borsa per il mare popola i nostri ricordi d'infanzia: dentro c'era posto per tutto, dalle riviste agli snack, dai cruciverba al famoso "costume di ricambio". Quale modello comprare oggi? La moda ci viene in aiuto con borse pratiche ma più leggere, che non sfigurano nemmeno per la sera: dalla classica tote bag rettangolare alla borsa in paglia, fino al modello folk-chic con le frange colorate.

1. La borsa di paglia

Non è estate senza una borsa in paglia o in rafia intrecciata: da qualche estate si conferma l'accessorio must have per il mare e per la città. Dai pic-nic alle passeggiate in centro, dall'ombrellone al gelato sul lungomare: la borsa in paglia è la compagna inseparabile per il tempo libero.

La borsa in paglia di Emanuela Biffoli

2. La tote bag

Il modello più pratico per la spiaggia è la tote bag: la sua forma capiente e squadrata contiene comodamente telo, libri e creme solari. L'idea chic? Sceglierla colorata e ‘abbinarla' al bikini.

La tote bag paisley di Etro

3. La borsa boho con le frange

Une delle tendenze dell'estate 2022 è lo stile hippie-chic: un'ottima alternativa al classico zaino per il mare è la borsa intrecciata e con le frange, dal sapore boho. Al rientro dalla spiaggia si abbina perfettamente ad abiti floreali, collanine e sandali intrecciati.

La borsa con le frange di CH Carolina Herrera

4. La borsa a rete

Se non amate i modelli troppo pesanti provate una borsa a rete, il modello chic che segue il trend dei vestiti a rete per l'estate 2022. Spiritosa e molto "marina" nella sua essenza, questa borsa ha una sola controindicazione: attenzione a inserire oggetti troppo piccoli perché si perderebbero tra le maglie. Inconveniente che si risolve facilmente con una trousse!

La borsa a rete di Anteprima

5. Il maxi zaino

Se avete scelto una vacanza all'insegna dell'avventura e progettate di raggiungere la spiaggia in bici o camminando tra i sentieri, lo zaino è la soluzione che fa per voi: sceglietelo con molte tasche, ideali per avere tutto a portata di mano, e in colori pop.

Lo zaino per il mare di Ikea

6. La borsa in tessuto stampato

Un grande classico per le giornate al mare è la borsa in tela: leggera, sostenibile e pratica non passa mai di moda. I modelli di tendenza dell'estate 2022 sono con stampe acquerello, disegni geometrici o coloratissime stampe foulard.

La borsa in tessuto di Emilio Pucci

7. La borsa a righe

Cosa c'è di più estivo della stampa a righe? Una borsa con motivo "marinière", blu e bianco, o con delicate righe color sabbia è l'alleata perfetta per giornate in barca o tra le dune all'insegna dell'eleganza minimal.

Stella McCartney

8. La borsa di spugna

Avete mai pensato di abbinare la borsa al …telo in spugna? Tra le tendenze estive più originali della stagione ci sono sicuramente le borse in spugna, morbidissime e colorate. A prova di onde!

Borsa in spugna Gianni Chiarini

9. Lo zaino a sacco

Il giusto compromesso tra comodità e stile? Lo zaino "a sacco" dalla forma flessuosa, l'alleato perfetto per contenere tutto ciò che serve per una lunga giornata sotto al sole senza ‘sbilanciare' la figura. La tracolla infatti di bilanciare il peso tra le spalle ed è la soluzione ideale per chi ama camminare sul bagnasciuga.