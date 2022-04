Blush viola, il prodotto beauty da avere in primavera: i consigli per usarlo nel modo giusto Volete rendere i vostri beauty look primaverili colorati e trendy? Potete seguire la mania che sta spopolando sui social, quella del blush viola: ecco a chi sta bene e come usarlo nel modo giusto.

A cura di Valeria Paglionico

Volete spopolare con un make-up trendy ma allo stesso tempo originale durante i prossimi giorni di primavera? L'idea da imitare viene direttamente da TikTok e sta spopolando in ogni parte del mondo. Si tratta del blush viola, un trend che è stato molto in voga negli anni '80 e che oggi è tornato a far parlare di sé. Che sia lilla, prugna o ciclamino, non importa, l'unica cosa che conta è che sia capace di aggiungere un tocco audace al proprio trucco, rendendo così il total look variopinto e glamour. Ecco a chi sta bene il prodotto beauty e tutti i consigli da seguire per usarlo nel modo giusto.

A chi sta bene il blush lilla

A dispetto di quanto si potrebbe pensare, il blush lilla sta bene praticamente a tutti, basta saper scegliere la nuance che si adegua meglio alla propria carnagione. Il viola accende le guance ed esalta gli occhi a prescindere dal loro colore. Che siano azzurri, verdi o castani, non importa, l'accostamento dà sempre vita a un adorabile contrasto dallo stile pop. I toni del very peri, del lilla e del lavanda stanno benissimo con gli incarnati molto chiari, mentre i sottotoni medi vanno valorizzati con color ciclamino, orchidea, ametista, ovvero con tonalità più audaci. Per quanto riguarda le carnagioni fredde e scure, invece, l'ideale sono i blush malva, prugna, vino e mirtillo.

Blush lilla: come usarlo?

A questo punto la domanda che tutti si pongono è: come fare per usare il blush viola evitando l'effetto "clown"? Le possibilità sono due: stenderlo sul viso in modo visibile, dunque a forte contrasto con l'incarnato, oppure completamente sfumato. In quest'ultimo caso deve diventare quasi impercettibile, fondendosi con fondotinta e correttore. I più audaci possono provare anche dei trucchi occhi e labbra coordinati al blush, così da dare vita a un adorabile effetto monocromatico. A questo punto, dunque, non resta che provare, certi del fatto che col make-up total violet il risultato glamour sarà assicurato.