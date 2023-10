Birkenstock debutta in Borsa, i famosi sandali valgono oltre 8 miliardi di dollari L’azienda tedesca approda a Wall Street. Come funziona la quotazione e quanto valgono le azioni della società.

A cura di Annachiara Gaggino

Un modello Birkestock

Birkenstock fissa il "prezzo giusto" e fa il suo debutto in Borsa. Dopo il successo ottenuto grazie al "cameo" cinematografico del film record di incassi Barbie, l'azienda tedesca ha registrato un incremento delle vendite, una crescita che ha accelerato la quotazione della società controllata da L Catterton, fondo di private equity nell'orbita del colosso del lusso francese LVMH. Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, sulla base dei documenti depositati al Securities and Exchange Commision statunitense, Birkestock avrebbe un valore di mercato di 8,64 miliardi di dollari (pari a 8,15 miliardi di euro, al cambio di oggi), sommandovi le stock option e altri diritti, il valore diluito si aggirerebbe a circa 9,33 miliardi di dollari (8,8 miliardi di euro).

Il processo di quotazione, dall'Ipo alla negoziazione sul mercato

L'Offerta pubblica iniziale (in inglese ipo-initial public offering) serve alle società per accedere al mercato regolamentato. Mediante questo processo il soggetto vende al pubblico degli investitori i propri titoli, generando il cosiddetto flottante. Il prezzo di scambio delle singole azioni viene calcolato da una banca d'investimento designata, dopo che la società ha comunicato quante intende introdurne sul mercato, il risultato si basa poi su una serie di fattori, in particolare sulla potenziale domanda da parte del pubblico.

Per procedere alla vendita delle azioni sul mercato l'azienda deve comunicarlo all'autorità competente (la Consob in Italia, SEC-Sexuriy Exchange Commision negli Stati Uniti) che verificherà il possesso, da parte della società, dei requisiti di garanzia legati alla salute finanziaria della società richiesti dal mercato di riferimento. Una volta che la società è stata ammessa alla negoziazione può iniziare a scambiare e vendere i propri titoli sul mercato regolamentato.

Oggi Birckenstock debutta alla Borsa di New York

L'Ipo fissata dall'azienda tedesca è di 46 dollari (43,4 euro) per azione, un prezzo che si attesta esattamente a metà della forchetta fissata in precedenza (la settimana scorsa si era individuato un oscillazione che poteva andare da 44 a 49 dollari, quindi tra i 41,5 e i 46 euro).

Grazie a questa operazione il produttore dei popolari sandali si prepara a raccogliere 1,5 miliardi di dollari (1,41 miliardi di euro), di cui un terzo sarà destinato a ripagare il debito della società mentre la parte restante andrà al venditore L Catterton, che l'aveva acquistata nel 2021 per 4 miliardi di euro. Le negoziazioni sulla New York Stock Exchange hanno inizio nella giornata di oggi sotto il simbolo "BIRK" mentre il closign dell'offerta è previsto per il 13 ottobre.

La quotazione a Wall Street sarà la terza per valore nell'anno in corso e, secondo quanto dichiarato, Birkenstock con questa operazione prevede di vendere 10,8 milioni di azioni, mentre L Catterton ne avrebbe vendute 21, 5 milioni e continuerà a possederne circa l'83% e di conseguenza il controllo dell'azienda. L'azienda ha dichiarato di aver registrato 1,24 miliardi di euro di ricavi nell’intero anno terminato il 30 settembre e 187,1 milioni di utili.