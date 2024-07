Beyoncé tifa Usa alle Olimpiadi 2024: reinterpreta le divise della nazionale in chiave sexy

video suggerito

Le Olimpiadi di Parigi sono ufficialmente partite dopo la spettacolare cerimonia inaugurale che si è tenuta lo scorso weekend e sono diverse le star volate in Francia per assistere in prima persona alle gare, da Zendaya col suo abito a tema a Kaia Gerber e Cindy Crawford (che ne hanno approfittato per concedersi un viaggio mamma-figlia). Tutte le celebrities rimaste a casa, però, non sono rimaste indifferenti, anzi, stanno approfittando dell'evento per rivelare il loro spirito patriottico. Beyoncé è solo "l'ultima arrivata": ecco il look che ha sfoggiato per sostenere la nazionale USA.

Beyoncé con il look "olimpico"

Beyoncé potrà pure non essere a Parigi ma a quanto pare è lo stesso impegnatissima con le Olimpiadi 2024. Dopo essere diventata protagonista dello spot per il team USA, si è servita dei social per sfoggiare un nuovo look "patriottico".

Beyoncé nello spot per il team USA

Se la maggior parte delle star si limitano a indossare la divisa della propria nazionale, lei ha reinterpretato l'uniforme in chiave sensuale e glamour, dando vita a un look che potrebbe essere tranquillamente riciclato per la quotidianità. Ha abbinato una gonna a pieghe in stile tennista a un crop top tagliato sotto al seno, completando il tutto con una giacca biker e un cappellino con la visiera. Naturalmente ogni capo è a fondo bianco ma decorato con stemmi USA e cuciture rosse e blu, colori simbolo del paese.

Beyoncé in versione tifosa

Gli accessori di lusso di Beyoncé

Nel look a tema olimpico di Beyoncé non sono mancati degli ulteriori accessori glamour e griffati. Ha sfoggiato una borsetta in denim di Jacquemus, per la precisione il modello Le Petit Bambimou da 850 euro, e i sandali mules Devon in ecopelle bianca di The Attico (prezzo 590 euro).

Borsa Jacquemus

A completare il tutto non sono mancati gli occhiali da sole scuri, il rossetto rosso fuoco e i capelli biondi sciolti ed extra lisci. Nessuna didascalia e nessuna emoticon, la popstar è così tanto iconica da non aver bisogno di caption, riesce a parlare semplicemente con la sua immagine. In quante durante le Olimpiadi la imiteranno, puntando su un look "da tifosa" tanto sensuale e sofisticato?