Beyoncé, il concerto a Dubai da 22 milioni di euro tra abiti d’oro, piume e paillettes Dopo 4 anni di assenza, Beyoncé è tornata a esibirsi dal vivo. Ecco tutti gli elaborati e colorati look sfoggiati a Dubai.

A cura di Giusy Dente

Beyoncé in Dolce&Gabbana

Beyoncé è tornata sul palco, dal vivo, dopo ben 4 anni di assenza: si è esibita in concerto per la prima volta da luglio 2018. La pop star ha fatto cantare e ballare il pubblico dell'hotel di lusso Atlantis The Royal, a Dubai, una struttura di lusso che l'ha voluta per l'inaugurazione. Per lo show privato negli Emirati Arabi sarebbe stata pagata una cifra da capogiro: ben 24 milioni di dollari (circa 22 milioni di euro). La diva si è affidata a elaborate e colorate creazioni che hanno lasciato gli invitati a bocca aperta.

Beyoncé in Dolce&Gabbana

Chi ha scelto i look di Beyoncé

La Queen ha regalato agli spettatori un'ora e mezza di concerto, esibendosi sulle note dei suoi più grandi successi, ma escludendo i brani del suo ultimo disco. Coreografie movimentate, scenografie teatrali, persino uno spettacolo pirotecnico: lo show è stato grandioso e non potevano mancare abiti sontuosi per rendere il tutto ancora più d'impatto.

Beyoncé in Dolce&Gabbana

La star sa come stupire il suo pubblico, lo ha sempre abituato ad outfit elaboratissimi e preziosi. Così è stato anche stavolta. Si è affidata al cugino K.J. Moody, stylist delle celebrities con cui collabora di molto tempo. Sui social l'esperto di stile ha commentato entusiasta, condividendo le foto della cantante: "Questa è stata la prima esibizione dal vivo disegnata da me! Che momento! Andavo ai concerti delle Destiny's Child, sognavo di essere un giorno parte di un momento come questo".

Beyoncé in Dolce&Gabbana indossa orecchini Messika

Beyoncé sfila vestita d'oro

La cantante ha stupito il pubblico con diversi cambi d'abito sul palco, tutti spettacolari, preziosi e colorati. Quando ha sfilato sul red carpet, al suo arrivo, è apparsa una vera diva vestita d'oro, con una creazione di Dolce&Gabbana composta da corpetto dalla scollatura profonda, gonna lunga con audaci spacchi laterali, voluminoso e scintillante mantello metallizzato.

Beyoncé in Atelier Zuhra

Dorati anche i sandali e la pochette Marzook. La 41enne ha completato l'outfit con orecchini di alta gioielleria firmati Messika, disegnati appositamente per lei da Valérie Messika. Sono orecchini chandelier asimmetrici formati da oro bianco e 4 diamanti per un totale di circa 57 carati.

Beyoncé in Nicolas Jebran

I look di Beyoncé in concerto

Nel corso della serata Beyoncé ha indossato tre abiti diversi. Quello giallo limone è una creazione sgargiante e vistosa di Atelier Zuhra tempestata di paillettes e impreziosita da un mantello di piume. "Abbiamo iniziato con quel vestito a novembre. Ci è voluto quasi un mese e mezzo per finirlo" ha raccontato a Vogue il designer Omar Al Sulaimani.

Beyoncé in Frolov

Il look rosso fuoco è invece firmato da Nicolas Jebran ed è più drammatico, completato con gioielli di Lorrain Schwartz. È invece di una Maison ucraina il mini dress rosa Firework creato appositamente per lei: Frolov ha firmato l'abitino corto trasparente, con dettagli scintillanti in argento.