Belén Rodriguez, trench e completo total white per l'incontro con i fan a Milano Anche per Belén Rodriguez è arrivata la primavera: la showgirl ha incontrato i fan a Milano e per l'occasione ha sfoggiato un outfit total white.

A cura di Arianna Colzi

Belén Rodriguez

Belén Rodriguez sta affrontando un periodo di grandi cambiamenti. Mentre l'ex marito Stefano De Martino torna a parlare della fine della loro storia d'amore, la showgirl è impegnata nell'arredamento della nuova casa a Milano, preparandosi a traslocare dopo 13 anni. Nel frattempo, con l'arrivo della primavera, a incontrato i fan in occasione dell'evento di Qlhype a cui ha partecipato insieme alla sorella Cecilia Rodriguez.

Il look primaverile di Belén Rodriguez

Per l'incontro con i suoi fan a Milano Belén Rodrigruez ha optato per un look decisamente primaverile. La showgirl ha sfoggiato un set bianco ottico, uno dei colori di tendenza della Primavera/Estate 2024, composto da un top senza spalline firmato The Archivia. Il brand indipendente italiano ha realizzato questo top morbido con tanto di dettagli luminosi sul seno che danno movimento alla struttura lineare del capo. Il corsetto, sul sito del brand, viene proposto come parte di un cargo set e viene venduto a 340 euro. Belén Rodriguez, invece, ha optato per un pantalone sartoriale a sigaretta sui toni del bianco sporco. Per rompere il total white, la showgirl indossa un paio di Mary Jane a punta tempestate di paillettes: un ottimo modo per smorzare un outfit monocromo.

Belén Rodriguez in total white

Il trench è il must have della Primavera 2024

Come in ogni primavera che si rispetti, è arrivato il momento del trench anche per Belén Rodriguez di indossare il classico trench color sabbia. Questo coprispalle è perfetto per le giornate primaverili con temperature quasi estive, specialmente la sera: inoltre, è super versatile perché è perfetto da abbinare sia con un look casual come jeans e mocassini, oppure su un outfit più elegante come quello indossato da Belén Rodriguez. Il modello sfoggiato dalla showgirl assomiglia molto a un tradizionale trench color sabbia di Burberry.

Belén Rodriguez con il trench