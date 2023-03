Belén Rodriguez a Michelle Impossible: legge il diario segreto con l’abito scintillante Durante la seconda puntata del programma di Michelle Hunziker, Belén Rodriguez è apparsa glamour ed elegante con uno slip dress scollato.

A cura di Beatrice Manca

foto di Luca Oldani via Instagram @michellehunziker

Belén Rodriguez è stata una dei tanti ospiti del programma Michelle Impossible&Friends, lo show di Michelle Hunziker su Canale5. La showgirl argentina è apparsa al fianco della conduttrice con un abito sottoveste scintillante: le due colleghe si sono scambiate i propri diari segreti e hanno ripercorso le tappe della loro adolescenza e del loro esordio, dal bodyshaming a scuola fino al trasferimento in una nuova città e alle difficoltà ad avere un figlio. Sul palco sono apparse speculari: una scintillante in nero, l'altra in bianco.

Belén Rodriguez vestita di paillettes a Michelle Impossible

Michelle Hunziker e Belén Rodriguez hanno regalato uno dei momenti più toccanti dell'intera puntata: dopo aver condiviso con il pubblico i loro momenti più difficili hanno duettato sulle note di Non, Je Ne Regrette Rien. Per la sua apparizione sul palco di Canale5 Rodriguez ha lasciato da parte i minidress floreali e ha puntato tutto sull'eleganza di un abito lungo e scivolato, uno slip dress tempestato di paillettes dai riflessi bianco avorio. Il vestito aveva una doppia scollatura: a tuffo davanti, con la schiena completamente nuda.

Belén Rodriguez e Michelle Hunziker, foto via Instagram Stories

La collana ‘floreale' di Belèn Rodriguez

Per completare il look la conduttrice argentina ha indossato un paio di sandali coordinati all'abito e ha lasciato i capelli sciolti sulle spalle, pettinati con morbide onde. Per valorizzare la scollatura ha indossato una collana sottile con un piccolo ciondolo a forma di fiore: forse un riferimento al suo nuovo brand Mar De Margaritas. In ogni caso, Belén Rodriguez ha dato prova ancora una volta di saper stare al gioco, di non aver paura di aprirsi con il pubblico e di avere uno stile glamour e di tendenza.