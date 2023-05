Baby Vittoria pronta per l’estate: è adorabile con l’abito a righe e i sandali granchio Chiara Ferragni ha portato i figli Leone e Vittoria a vedere uno spettacolo del Cirque Du Soleil e ha documentato sui social i momenti più teneri della giornata.

A cura di Beatrice Manca

Chiara Ferragni si è goduta una domenica di sole in famiglia: ha incontrato la madre Marina Di Guardo e la sorella Francesca Ferragni per il brunch e poi ha portato i figli Leone e Vittoria a vedere uno spettacolo del Cirque Du Soleil. La sua felicità non è stata minimamente scalfita dall'ennesima polemica nata sui social per via di una sua foto in topless (che lei rivendica orgogliosamente come un messaggio di libertà), anzi: su Instagram ha condiviso un carosello di foto in cui documenta la bella giornata trascorsa e mostra i primi look estivi "da marineretta" della piccola Vittoria.

Il look "da marinaretta" di Vittoria

Sappiamo che Vittoria è l'icona di stile in miniatura della famiglia Ferragnez: è una star dei social grazie alla sua simpatia e alla sua spontaneità e i genitori si divertono a scegliere per lei outfit sempre diversi e spesso ispirati a quelli della mamma influencer. Nella seconda stagione della serie tv The Ferragnez Fedez svela al pubblico che nella vita reale non vestono i figli coordinati, o almeno non così spesso. In ogni caso, è innegabile che la moda sia parte integrante delle loro giornate e le ultime foto condivise da Chiara Ferragni lo dimostrano: Vittoria ha il perfetto look estivo. La bimba indossa un abito a righe bianche e blu, alla marinara, con volant arricciati sulle maniche. L'outfit è completato da sandali granchio, cioé con i listini di cuoio intrecciati sul piede fino a formare una ‘gabbietta' e da due codini alti sulla testa.

Vittoria Lucia Ferragni

Chiara Ferragni al Cirque Du Soleil con i figli

Vittoria e il fratello Leone sono rimasti incantati dallo spettacolo del Cirque Du Soleil: la madre Chiara ha immortalato le loro espressioni di puro stupore di fronte agli acrobati. La compagnia circense infatti è famosa per gli spettacoli altamente scenografici: due settimane fa è arrivato a Milano con lo spettacolo Kurios – Cabinet of Curiosities e Chiara Ferragni non ha voluto perdere l'occasione di regalare un pomeriggio magico ai figli. Alla fine dello spettacolo i bimbi hanno potuto fare una foto con i circensi e godersi un piccolo sfizio: pop corn per Leone e zucchero filato per Vittoria. Alla faccia degli hater!