Axel Lupo, cosa significa il nome scelto da Romina Carrisi per il primo figlio

A cura di Valeria Paglionico

Romina Carrisi è diventata mamma per la prima volta: dopo aver documentato i 9 mesi di gravidanza sia sui social che durante le numerose ospitate in tv, il 24 gennaio 2024 alle 22.39 ha messo al mondo il figlio dopo ben 14 ore di travaglio. Nato dall'amore con Stefano Rastelli, il regista 52enne con cui fa coppia fissa da diversi anni, l'arrivo del bebè è stato annunciato sui social proprio dalla figlia di Al Bano e Romina Power. È stata lei a condividere un dolcissimo primo piano su mento e manina con tanto di didascalia: "Quel mento….lo contemplo da ore cercando risposte a domande mai pronunciate". Ne ha poi approfittato per rivelare il nome scelto per lui: Axel Lupo.

Il significato del nome Axel Lupo

Per quale motivo Romina Carrisi ha scelto un nome tanto originale per il primogenito? Durante le ultime ecografie aveva rivelato che probabilmente avrebbe fatto una scelta che le stava a cuore ma al momento non si sa se ha poi rispettato la sua idea iniziale. La cosa certa è che il nome del bimbo nasconde un significato particolare e profondo. Axel Lupo è un nome di origini scandinave, deriva dal termine ebraico Avshalom, che letteralmente significa “padre della pace”. Attualmente il bebè pesa 3 kg e 100g e ha già conquistato il cuore della mamma e del papà. I nonni non hanno potuto ancora abbracciarlo ma di certo quando accadrà alcuni scatti del primo incontro finiranno sui social.

Le star che hanno dato ai figli nomi di animali

Sebbene la scelta di Romina Carrisi possa sembrare un tantino originale a primo impatto, in verità tra le star sembra essere una vera e propria mania dare ai figli i nomi di animali. Ad "aprire le danze" nel nostro paese è stata Elisabetta Gregoraci che ha chiamato il primogenito Nathan ma aggiungendo Falco come secondo nome. A seguire il suo esempio non poteva mancare Chiara Ferragni col piccolo Leone (alla sua scelta si sono ispirate moltissime mamme contemporanee). Anche all'estero la moda sembra super gettonata, da Kylie Jenner che aveva scelto per il figlio il nome Wolf (anche se poi ha cambiato idea) a Jessica Simpson con la piccola Birdie Mae, fino ad arrivare a Kate Winslet con Bear Blaze. Il più originale? Il cantante Macklemore, che ha chiamato la figlia Colette Koala. Insomma, niente più fiori o paesi esotici, il trend del momento è dare ai bimbi i nomi degli animali.

