Aurora Ramazzotti, il completo gessato da avere è quello col panciotto (e va abbinato alle sneakers) Aurora Ramazzotti è stata ospitata da Diletta Leotta nel podcast Mamma Dilettante e durante l’intervista ha rivelato di desiderare un secondo figlio in futuro. Per l’occasione non ha rinunciato al glamour e ha declinato il trend dei completi gessati in modo super originale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

8 CONDIVISIONI condividi chiudi

Aurora Ramazzotti è in viaggio con Goffredo Cerza e il piccolo Cesare, con loro trascorrerà il Capodanno oltreoceano e non potrebbe essere più felice, visto che si sta per concludere il suo primo ed emozionantissimo anno da mamma. Prima di partire, però, ha trovato il tempo di partecipare a Mamma Dilettante, il podcast sulla maternità ideato da Diletta Leotta, ai cui microfoni ha raccontato come sono stati questi mesi da genitore. Aurora ha parlato della sua famiglia allargata, del rapporto col compagno e del desiderio di avere un secondo figlio nei prossimi anni. Per l'occasione non ha rinunciato allo stile, anzi, ha mixato in modo impeccabile glamour e comodità.

Non è una novità che Aurora Ramazzotti sia "sempre sul pezzo" in fatto di tendenze ma è stato a Mamma Dilettante che si è superata. Per essere intervistata da Diletta Leotta ha deciso di seguire la moda più glamour dell'Autunno/Inverno 2023-24, quella dei completi gessati, anche se non ha esitato ad aggiungerci il suo tocco di originalità.

Aurora Ramazzotti col completo gessato

Piuttosto che il classico tailleur mannish col blazer, ha preferito una variante con gilet e pantaloni palazzo coordinati. Entrambi sono in grigio scuro ma decorati con delle micro righine bianche, dunque nella fantasia gessata più tradizionale di sempre. Aurora ha portato il panciotto sbottonato, così da lasciare in vista la t-shirt e rivelare il suo animo ironico con la scritta stampata sul petto.

Aurora con la t-shirt Ciao Amore

La t-shirt "Ciao amore" di Aurora Ramazzotti

Sebbene il gessato venga solitamente associato a delle occasioni formali, Aurora Ramazzotti è riuscita a declinare l'outfit in modo sbarazzino e glamour attraverso gli accessori. Per lei niente camicie e tacchi alti, ha preferito abbinare il tailleur a qualcosa di casual, ovvero t-shirt e sneakers.

La t-shirt di Giada Benincasa

La maglietta è un modello iconico, quella bianca firmata Giada Benincasa decorata con la scritta "Ciao amore" ricamata sul petto (prezzo 95 euro), mentre le scarpe da ginnastica sono le Air Jordan 1 della Nike in verde menta, marrone, bianco e nero. Capelli sciolti e lisci, trucco appena accennato e gioielli gold: Aurora Ramazzotti ha dato l'ennesima prova di essere un'icona fashion che riesce a non prendersi mai troppo sul serio.