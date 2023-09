Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza volano in Germania: il primo evento da genitori è in coordinato Aurora Ramazzotti ieri è volata a Berlino con Goffredo Cerza. I due hanno partecipato a un evento per bambini firmato Kinder, approfittandone per vestirsi in coordinato.

A cura di Valeria Paglionico

La vita di Aurora Ramazzotti è cambiata in modo drastico da qualche mese a questa parte: è diventata mamma ma, nonostante ciò, sembra non avere alcuna intenzione di rinunciare al lavoro. Da quando è rientrata dalle vacanze in Sardegna si è buttata a capofitto su numerosi impegni professionali ma la cosa particolare è che di recente ha voluto al suo fianco una persona speciale. Ha lasciato il piccolo Cesare a mamma Michelle Hunziker ed è volata in Germania col compagno Goffredo Cerza per un evento speciale dedicato ai bambini bisognosi. Per i due si tratta del primo impegno ufficiale in versione genitori e, oltre a incantare tutti tra baci e coccole, ne hanno anche approfittato per vestirsi in coordinato: ecco cosa hanno indossato per il viaggio di coppia.

Perché Aurora e Goffredo sono stati a Berlino

Ieri a Berlino si è tenuto il Ferrero Kinder Tag, un evento organizzato ogni anno in Germania durante la Giornata Internazionale dei Bambini. Tra gli ospiti speciali c'erano anche Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, partiti nelle prime ore del mattino proprio per evitare di arrivare in ritardo. Nonostante la stanchezza e le difficoltà con la lingua, sono stati lieti di giocare con tutti i bimbi presenti, mettendo così alla prova le loro doti da "neo-genitori". Hanno inoltre sfilato fianco a fianco sul red carpet, dimostrando di essere più innamorati e affiatati che mai tra baci a favore di camera, abbracci, salti e "tradizionali" scatti di coppia.

Goffredo Cerza e Aurora Ramazzotti sul red carpet

Aurora e Goffredo con i blazer coordinati

Quale migliore occasione di questa per vestirsi in coordinato? Aurora e Goffredo ne hanno approfittato per farlo, apparendo così ancora più adorabili. Hanno indossato entrambi delle giacche grigie, lui ha optato per una tonalità scura, abbinando il blazer ai pantaloni coordinati e a una t-shirt total black, mentre lei ha preferito qualcosa di più trendy. Sotto la giacca ha infatti sfoggiato un paio di pantaloni skinny e un micro top di pelle con cintura incorporata che ha segnato il punto vita, tutto in nero. Non sono mancate le scarpe must dell'autunno, gli stivali di pelle a punta con il tacco medio. In questa versione non sono forse ancora più adorabili?

