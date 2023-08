Aurora Ramazzotti e gli updates su Cesare: “Ho capito a cosa serve il mio fianco sporgente” Sta per volgere al termine la prima vacanza da mamma di Aurora Ramazzotti ed è proprio per questo che sui social ha voluto dare una serie di inediti updates su Cesare. Il più originale? Quello in cui parla del suo fianco sporgente.

A cura di Valeria Paglionico

Aurora Ramazzotti si sta godendo gli ultimi giorni delle vacanze estive, le sue prime in versione mamma, e sui social non può fare a meno di documentarne ogni dettaglio. Le sta trascorrendo in Costa Smeralda con il compagno Goffredo Cerza e con i piccolo Cesare, dando vita spesso a degli adorabili ritratti di famiglia. Certo, nelle ultime ore mamma Michelle Hunziker è rientrata a Milano, ma nonostante ciò riesce lo stesso a gestire il neonato senza rinunciare al divertimento. Dopo le critiche legate alla recente foto nuda mentre fa la doccia, l'influencer è tornata a postare ma ha evitato di continuare ad alimentare le polemiche: ha dato degli "update" su Cesare, rivelando qualche curiosità che nessuno conosceva.

Quanto pesa il piccolo Cesare

La prima vacanza da mamma è sempre un momento speciale per una donna e non sorprende che Aurora Ramazzotti ne abbia approfittato per condividere con i fan "gioie e dolori" di questa esperienza. Nelle ultime ore si è servita dei social per fare un "Banano update", rivelando delle notizie inedite sul bimbo: tra pochi giorni compirà 10 giorni, pesa 8 kg e comincia a spingersi sulle gambe come se volesse gattonare. Aurora ha inoltre spiegato che è un neonato molto bravo, che sorride sempre, che chiacchiera tantissimo e che di recente l'ha anche imitata mentre cantava. Insomma, Cesare sembra essere un vero e proprio angioletto.

Aurora Ramazzotti e Cesare

L'ironia di Aurora Ramazzotti

Per l'occasione Aurora ha posato con Cesare tra le braccia in versione casual, ovvero con dei pantaloni della tuta total black e una t-shirt di Snoopy in azzurro, naturalmente senza neppure un filo di trucco sul viso. Come se non bastasse, non ha esitato a mettere in mostra la sua innata ironia. Complice il fatto che riesce a tenere il piccolo sull'anca, nella didascalia dello scatto ha scritto: "Ora ho capito a cosa serve il mio fianco così sporgente". Aurora potrà anche aver stravolto la sua quotidianità da quando ha partorito il bimbo ma non per questo ha detto addio alla simpatia che da sempre la contraddistingue. A questo punto non resta che chiedersi: quand'è che tornerà a lavorare dopo le vacanze in Sardegna?