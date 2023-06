Ashley Graham come una pin-up: posa col body di pizzo e i diamanti “riciclati” A pochi giorni dall’inizio dell’estate Ashley Graham si è trasformata in una pin-up: ha posato con indosso solo un body nero e degli scintillanti gioielli di diamanti. In quanti avevano già visto i preziosi?

A cura di Valeria Paglionico

Ashley Graham è la modella che ha rivoluzionato il mondo della moda con la sua silhouette curvy: è da quando ha debuttato nel fashion system che non ha più smesso di avere successo, facendo evolvere gli stereotipi di bellezza legati alle top model magrissime. Oggi, oltre a essere icona di splendore, è anche mamma ma non per questo ha rinunciato al lavoro, anzi, è tornata a far parlare di lei con un servizio fotografico iper sensuale nel quale si è trasformata in una moderna pin-up. Body di pizzo che le ha fasciato le forme, fare da diva e capelli raccolti: in quanti hanno notato il dettaglio riciclato nascosto nel suo look?

Il look da pin-up di Ashley Graham

A pochi giorni dall'inizio dell'estate Ashley Graham è diventata testimonial del brand St.Tropez e per la nuova campagna pubblicitaria ha posato sullo sfondo di uno dei meravigliosi panorami della città omonima. Niente abiti da sera, tubini fascianti o look trasparenti, la modella si è lasciata immortalare in intimo, rivelando la sua silhouette procace e sensuale. Ha indossato un body di pizzo nero con le spalline doppie e la scollatura generosa, completando il tutto con una appariscente collana di diamanti firmata Chopard. Dove avevamo già visto il collier? Sul red carpet di Cannes, dove Ashley l'aveva usata per arricchire il suo outfit "da nuvola".

Ashley Graham in versione pin–up

Perché Ashley Graham ha riciclato i gioielli

Il motivo per cui Ashley sembra aver riciclato i gioielli del Festival di qualche settimana fa? Semplicemente lo shooting è andato in scena proprio in quel periodo e Chopard aveva dato in prestito i suoi preziosi alla modella sia per il red carpet che per il servizio fotografico. Ashley Graham è molto attiva sui social e, tra foto e Stories, non esita a rivelare tutti i suoi piccoli segreti di bellezza. A dispetto di molte star del suo calibro, si è sempre considerata una donna assolutamente "normale" e non ci vede nulla di male nel mostrarsi al naturale o quando non è preparata in modo impeccabile. Come fa a combattere la comparsa delle rughe e dei segni del tempo? Con l'agopuntura, alla quale si sottopone regolarmente sia per questioni estetiche che curative.