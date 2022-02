Arisa, il riposo dopo Sanremo è all’insegna della sensualità: sotto la vestaglia non indossa nulla Arisa si è presa un giorno di totale riposo dopo l’esperienza sanremese e lo ha documentato sui social con uno scatto super sensuale. La cantante si è fatta fotografare stesa sul divano con indosso una vestaglia-kimono, lasciando intravedere l’assenza del reggiseno.

A cura di Valeria Paglionico

Arisa ha partecipato alla 72esima edizione del Festival di Sanremo, è stata tra gli ospiti speciali e si è esibita per ben due serate, incantando tutti con la sua voce. Per il debutto ha scelto un lungo abito a sirena total black, mentre per il duetto con Aka7even sulle note di Cambiare ha sorpreso con un look bianco con piume sulla scollatura e scarpe gioiello. Nonostante non fosse tra i Big in gara, l'esperienza è stata decisamente stancante ed è per questo che nell'ultimo weekend si è concessa una giornata all'insegna del relax, documentando tutto con uno scatto social super sensuale.

Arisa, il weekend all'insegna del relax

Da dove ha seguito la finale di Sanremo Arisa? Direttamente dal suo divano ma non per questo ha rinunciato al glamour e alla sensualità. Niente abiti di scena, strascichi, cristalli e tacchi a spillo, la cantante ha lasciato spazio alla comodità. Sui social ha condiviso uno scatto della serata realizzato dal fotografo Angelo Cricchi e nella didascalia ha scritto: "Questa sera Sanremo me lo guardo dal divano. Dopo tanto tempo domani mi faccio una domenica a casa. Voglio godermi questo weekend come un gatto: camminare piano, leccarmi le zampette e fare le fusa".

Il look casalingo di Arisa

A dispetto di quanto si potrebbe pensare, per la sua serata casalinga Arisa non ha puntato sulle classiche tute che di solito si sfoggiano tra le mura domestiche. Ha indossato una vestaglia-kimono, un modello lungo in viola con dei fiori bianchi ricamati all-over, gli orli total red e le maniche ampie portate risvoltate. La cantante lo ha abbottonato sul davanti ma la profonda scollatura ha lasciato intravedere l'assenza del reggiseno, dettaglio che ha aggiunto un tocco sensuale e provocante al suo outfit cozy. Ha poi tenuto i capelli sciolti, così da mettere in risalto il nuovo colore rosa candy. Come hanno commentato i fan il look? Non hanno potuto fare a meno di complimentarsi per lo splendore e il sex appeal che la contraddistingue.