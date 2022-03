Annie Lennox risponde al Tweet di chi non la riconosce in foto: “Invecchiata, ma ancora arrabbiata” La foto di una giovane donna bionda dagli occhi verdi e una semplice domanda: chi è? Il Tweet in questione è diventato virale. Gli utenti hanno immediatamente riconosciuto Annie Lennox, storica voce degli Eurythmics, che ha risposto a modo suo.

A cura di Giusy Dente

in foto: Annie Lennox, 2018

Nessuno può mettere Annie Lennox in un angolo. E soprattutto, la cantante degli Eurythmics è una donna perfettamente capace di difendersi da sola e rispondere per le rime. La 67enne, infatti, ha personalmente risposto al Tweet di tale Jason Strummer, diventato virale in poco tempo e arrivato fino alla diretta interessata. Nel post in questione sembrava che l'utente volesse sottolineare quanto la cantante, vera e propria leggenda della musica, fosse invecchiata.

Annie Lennox risponde a Jason Strummer

La foto di una giovane donna bionda, con capelli cortissimi e occhi verdi, con una semplice domanda: chi è? L'autore del Tweet in questione ha chiesto aiuto al popolo del social network per identificare un volto, forse a lui sconosciuto. E il social è esploso. Commento dopo commento, si è arrivati a migliaia di risposte e centinaia di condivisioni. Persino la protagonista della foto è stata raggiunta dal post virale e, riconoscendosi, ha voluto palesarsi con un selfie.

in foto: Annie Lennox, 1979

La donna nella foto condivisa su Twitter è una giovanissima Annie Lennox, come hanno fatto notare in tantissimi rispondendo a Jason Strummer. Qualcuno ha pensato che l'utente volesse sottolineare quanto l'icona della musica fosse invecchiata, insinuando quindi le differenze tra la foto del passato e quelle più recenti. A onor del vero, va però riconosciuto che il suo sarebbe più che altro un gioco innocente, non uno sfottò mirato: scorrendo il profilo, infatti, ci sono molte foto vecchie di personaggi iconici. Per tutti c'è la stessa domanda: chi è?

in foto: Annie Lennox, 2019

Una sorta di quiz social, insomma, proposto con le foto di Tina Turner, Anjelica Huston, Marylin Monroe e moltissime altre leggende, della musica e non solo. La foto della cantante degli Eurythmics a differenza delle altre ha riscosso un particolare successo e in tanti si sono soffermati sul post, rendendolo così virale. Riconoscendo l'idolo della musica, ne hanno approfittato per rivolgerle parole di affetto, per tesserne le lodi in quanto grande artista. La 67enne ha davvero lasciato il segno nel mondo della musica, con 4 Grammy, 8 Brit Awards e anche l'Oscar alla migliore canzone nel 2004.

in foto: il selfie di Annie Lennox

Accorgendosi di essere finita improvvisamente in tendenza su Twitter, ne ha approfittato per palesarsi e per rispondere direttamente alla domanda di Jason Strummer, in prima persona. Su Instagram ha quindi pubblicato un selfie chiamando in causa proprio Strummer, ‘sfidandolo' a creare un altro post virale e chiedendogli ironicamente di riconoscere le differenze tra lei e la pianta alle sue spalle. Ha concluso, col carattere che l'ha sempre caratterizzata, con un: "Invecchiata ma ancora arrabbiata. Saluti e amore".