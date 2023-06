Annalisa in estate dice no alla tintarella: “L’abbronzatura è sopravvalutata” Annalisa è destinata a diventare una delle regine dell’estate con la hit Disco Paradise ma sui social ha rivelato che intende “ribellarsi” alle convenzioni di stagione. Il motivo? Ha detto no all’abbronzatura.

A cura di Valeria Paglionico

Annalisa è tra le artiste più richieste del momento: dopo il successo raggiunto con Bellissima durante l'inverno, continua a scalare le classifiche con le sue hit, da Mon Amour alla canzone dell'estate Disco Paradise realizzata con Fedez e gli Articolo 31. Ora che la bella stagione è arrivata, però, sembra non volersi adeguare affatto alle convezioni. Sui social ha infatti annunciato che non ha alcuna intenzione di abbronzarsi, distinguendosi così da tutte le star che, come richiede la tradizione, amano trascorrere le vacanze alle prese con sole e tintarella.

Il look di pelle di Annalisa

Da qualche tempo a questa parte Annalisa ha stravolto in modo radicale il suo stile, dicendo addio ai look bon-ton che avevano contraddistinto la sua carriera dagli esordi ad Amici fino a poco più di un anno fa. Ora punta tutto sul glamour e sulla sensualità, spaziando tra minigonne, stivali calza, maxi scollature e top gioiello. In un recente post, ad esempio, ha incantato tutti con una jumpsuit in pelle nera, un modello seconda fasciante con le spalline sottili, la scollatura generosa e i pantaloni aderenti. Capelli sciolti e lisci, tatuaggio sotto l'ascella in vista e manicure rosso fuoco: Annalisa è prontissima per infiammare l'estate.

Annalisa in costume

Annalisa contro le convenzioni

Sebbene quest'anno Annalisa sarà su tutti i palcoscenici dei festival estivi con Fedez e gli Articolo 31 con Disco Paradise, sembra non avere alcuna intenzione di adeguarsi alle convenzioni di stagione. Complice il fatto che ha una carnagione molto chiara che tende ad arrossarsi se esposta al sole, ha detto no alla tintarella. Nella didascalia del post condiviso di recente ha portato l'attenzione dei fan sulla questione dicendo: "L’abbronzatura è sopravvalutata. PS. Ne riparliamo a settembre". Come hanno reagito i followerùrs? Hanno apprezzato non poco la sua presa di posizione, definendola una "ribelle aristocratica".