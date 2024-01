Annalisa festeggia il duetto con La Rappresentante di Lista a Sanremo 2024 con un look total black Dopo l’annuncio di Amadues, Annalisa ha condiviso su Instagram alcuni momenti delle prove con La Rappresentante di Lista, gruppo con il quale duetterà nella serata delle cover a Sanremo 2024: il trio si prepara a un pezzo elettro pop con un look total black. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

Annalisa e La Rappresentante di Lista

Dopo l'annuncio di Amadeus riguardo la lista completa dei duetti a Sanremo 2024, diversi cantanti hanno pubblicato foto e video con gli artisti con cui saliranno sul palco del Festival. A Viva Rai 2!, programma di Rosario Fiorello in onda sulla Rai, il conduttore ha annunciato chi accompagnerà gli artisti in gara nella serata della cover. Annalisa, che duetterà con La Rappresentante di Lista, ha condiviso il suo entusiasmo per questa collaborazione sui social, con un look total black davvero rock'n'roll.

Annalisa, occhiali da sole e look dark con La Rappresentante di Lista

Dopo l'annuncio di Amadeus nel corso della trasmissione condotta da Rosario Fiorello, Annalisa ha postato due storie che la ritraggono in sala prove con Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina, meglio noti come La Rappresentante di Lista. Il gruppo indie, che ha già calcato il palco dell'Ariston con Amare e Ciao, Ciao, torna al Festival di Sanremo per duettare con Annalisa sulle note di Sweet Dreams (Are made of this) degli Eurythmics.

Annalisa con La Rappresentante di Lista

Il commento social non si è fatto attendere: Annalisa ha postato uno scatto in cui sfoggia combat boots, jeans strappati, blazer e crop top, tutto rigorosamente total black. Anche Lucchesi e Mangiaracina, hanno due outfit interamente neri. La voce della Rappresentante di Lista, nota per i suoi outfit elaborati, opta per una mise dark: maxi abito oversized abbinato a dei combat boots con platform. Felpa nera con cappuccio anche per il polistrumentista Mangiaracina. I tre, che si preparano a incantare l'Ariston nella serata delle cover, completano questo outfit con occhiali da sole con lenti e montantura dark, in un'atmosfera stilistica che rievoca i Blues Brothers.

La copertina del brano in gara a Sanremo 2024 di Annalisa

Il video al naturale di Annalisa

L'annuncio social del duetto a Sanremo 2024 è completato con un breve video che ritrae i tre in un momento di pausa dalle prove. La Rappresentante di Lista e Annalisa salutano i loro fan mentre in sottofondo risuona Sweet Dreams (Are made of these). Tolti gli occhiali da sole in pieno mood anni Novanta, Annalisa si mostra al naturale, senza trucco: la sua bellezza spontanea è illuminata dal sorriso smagliante. Il trio è pronto per affrontare anche la sfida synth pop e noi non vediamo l'ora.

Annalisa e La Rappresentante di Lista