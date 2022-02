Anna Wintour toglie i celebri occhiali da sole: alle sfilate di New York mostra lo sguardo Estate o inverno, giorno o notte, all’aperto o al chiuso, Anna Wintour non si separa mai dagli occhiali da sole, fino a oggi: ecco la rara apparizione senza le lenti scure.

A cura di Beatrice Manca

Pochi nomi nel mondo della moda sono più riconoscibili di Anna Wintour, la potentissima (e temutissima) direttrice di Vogue America: il caschetto geometrico e gli occhiali da sole sono la sua firma di stile e l'hanno resa un'icona. Anna Wintour non si separa mai dai suoi occhiali da sole: estate o inverno, giorno o notte, all'aperto o al chiuso, il suo sguardo è sempre celato dalle lenti scure. Durante la settimana della moda di New York però l'imperatrice della moda si è lasciata fotografare senza occhiali, offrendo un raro sguardo sui suoi occhi. Perché questo cambiamento?

Perché Anna Wintour ha tolto gli occhiali da sole

La sfilata di Michael Kors ha riunito moltissime star, da Chiara Ferragni a Blake Lively, fino all'attrice Luisa Ranieri elegante in un look black and white. Non poteva certo mancare in prima fila Anna Wintour, l'influente direttrice di Vogue. Un suo sguardo, si dice, può determinare il successo o il flop di uno stilista (e per questo lo tiene sempre ben celato). Allo show di Micheal Kors invece Anna Wintour ha fatto a meno degli occhiali da sole: ha indossato un abito bianco e nero con fantasia floreale, completato da un cappotto rosso fuoco e una mascherina nera.

Anna Wintour

Forse la mascherina ci dà un indizio su questo "cambio look". Un'ipotesi è che indossare sia la mascherina nera che gli occhiali avrebbe creato un pesante effetto maschera: tra la frangia dei capelli, le lenti scure e la mascherina il suo viso sarebbe del tutto scomparso. In realtà non è la prima volta che Anna Wintour si mostra senza occhiali: lo aveva già fatto alla sfilata di Paco Rabanne e su diversi red carpet.

Anna Wintour Michael Kors

In una storica intervista con la CNN l'editor in chief aveva spiegato che gli occhiali sono per lei una protezione, un'armatura, utili per non far sapere a nessuno quello che pensa e per dissimulare stanchezza e fatica. Probabilmente l'imperatrice della moda, come tutti, ne ha bisogno in alcuni momenti più che in altri: ogni tanto anche lei si concede il lusso di cambiare look e di mostrare i suoi bellissimi occhi chiari.