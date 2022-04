Amelia Windsor è una principessa green: “La moda Couture è la più sostenibile” Amelia Windsor potrà anche far parte della Royal Family ma questo non le impedisce di essere influencer e “prezzemolina” della moda. Di recente ha conquistato la copertina di una famosa rivista fashion e ne ha approfittato per parlare del suo concetto di moda sostenibile.

A cura di Valeria Paglionico

Chi ha detto che i Windsor devono necessariamente puntare tutto su dei look eleganti e bon-ton, così da rispettare sempre il dress code imposto dall'etichetta reale? La verità è che queste regole di stile non valgono per tutti i reali ma solo per coloro che occupano una posizione alta nella linea di successione al trono. Non sorprende, dunque, che Lady Amelia Windsor, la figlia del conte di St Andrews George Windsor, sia ormai diventata non solo un'influencer ma anche la "prezzemolina della moda". Partecipa alle Fashion Week internazionali, sfila sui red carpet e posa in copertina: insomma, è una vera e propria icona di stile. Di recente ha detto la sua sul concetto di moda sostenibile, anche se le sue dichiarazioni potrebbero destare non poco scalpore.

Amelia Windsor conquista la copertina

Lady Amelia Windsor è 43esima nella linea di successione al trono britannico, dunque da sempre le viene lasciata una certa libertà nella sua vita quotidiana. Nelle ultime ore ha dunque posato per la copertina della rivista Tatler e, oltre a sfoggiare una serie di look glamour firmati Dior nell'intero servizio fotografico, ha anche parlato di quanto sia importante fare il possibile per rendere la moda sempre più sostenibile. Un minidress a balze di tulle rosa cipria, un tailleur nero con la giacca doppio petto, un maxi abito da dea con le spalline sottili e la gonna ampia: la nipote della regina Elisabetta II non ha rivali quando si parla di stile e il suo ultimo shooting ne è solo l'ennesima dimostrazione.

La riflessione di Amelia Windsor sull'Alta moda

Per Amelia, in particolare, l'Alta Moda può essere tranquillamente definita green. Le sue parole, infatti, sono state: "La Couture potrebbe essere vista come la manifestazione più sostenibile (ma anche più costosa) della moda. C'è poco o nessun spreco, i vecchi tessuti non vengono gettati e ogni pezzo è fatto a mano e su misura per ogni cliente. La Couture è il simbolo della passione per la moda". Insomma, coloro che vogliono prendersi cura dell'ambiente con le loro scelte di stile farebbero bene a puntare tutto sui capi preziosi e su misura, peccato solo che i loro prezzi non siano propriamente alla portata di tutti.