Ambra Angiolini cambia stile: il nuovo look con trecce tra i capelli alla prima de Le fate ignoranti Ambra Angiolini ha preso parte col resto del cast alla premiere de Le fate ignoranti. Si è affidata a uno stilista che ama molto, che ha pensato per lei un look elegante e moderno, abbinato a un nuovo look capelli.

A cura di Giusy Dente

in foto: Ambra Angiolini in Ermanno Scervino

Manca poco al debutto su Disney+ de Le fate ignoranti. Il famoso film di Ferzan Ozpetek è diventato una serie tv, con un cast rinnovato, ma con la stessa intenzione di indagare sulla vita e sull'amore, attraverso le storie di personaggi tutti eterogenei e con vite completamente diverse. Uno di questi è quello interpretato da Ambra Angiolini, nel cast assieme a Cristina Capotondi, Luca Argentero, Anna Ferzetti, Paola Minaccioni, Carla Signoris (Elena Sofia Ricci e Milena Vukotic guest star). Il romantic drama sbarca sul piccolo schermo a distanza di oltre 20 anni dall’omonimo film, che si è rivelato un vero e proprio caso: campione d’incassi e fenomeno culturale. Ne eguaglierà il successo?

Ambra Angiolini al lancio de Le fate ignoranti

In Le fate ignoranti Ambra Angiolini interpreta Annamaria, un'astrologa e cartomante che dovrà lavorare molto su se stessa e sui propri sentimenti, per crescere davvero e imparare il significato della parola amore. Alla presentazione stampa della serie l'attrice ha indossato uno smoking blu gessato di Giorgio Armani, con pantaloni palazzo e giacca corta, abbinato a semplice camicia bianca.

Dopo è stata la volta della premiere a cui hanno preso parte tantissimi volti noti: Micol Olivieri, Cristina Marino, Eleonora Brunacci Di Vaio. Era ovviamente presente anche il cast. Cristiana Capotondi (che ricopre il ruolo di Antonia che fu di Margherita Buy) era una dark lady, vestita di piume e paillettes: un look firmato Alberta Ferretti, abbinato a scarpe Jimmi Choo. Ambra Angiolini ha puntato nuovamente su un completo, ma nero e di uno stilista diverso.

Ambra Angiolini alla premiere de Le fate ignoranti

Per la premiere de Le fate ignoranti, la 44enne si è affidata a Ermanno Scervino. Lo stilista aveva già firmato il look con cui aveva sfilato, elegantissima, sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia. In quell'occasione aveva incantato tutti con un abito bustier color nude in pizzo macramè con fondo smerlato, abbinato a decollété nude Le Silla e a un prezioso collier Pasquale Bruni.

in foto: la giacca di Ermanno Scervino indossata da Ambra Angiolini

Stavolta ha sfoggiato invece una giacca in cady avvitata con revers a lancia, scollo a V, sottile apertura a losanga sulla schiena: costa 1950 euro sul sito ufficiale del brand. L'ha abbinata a un paio di pantaloni in maglia con spacchi, completando l'outfit con scarpe di Jimmy Choo e gioielli Chopard.

La particolarità del look sono i capelli. A differenza della prima parte della giornata, in cui aveva optato per i capelli sciolti, per la serata li ha raccolti in una coda alta e tirata, con ciuffo laterale e treccine dall'altra parte del viso. Il look naturale, con labbra nude e poco make up sugli occhi, ne ha esaltato il viso pulito eternamente giovanile che il suo pubblico così tanto ama.