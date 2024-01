Alviero Martini, come nasce la famosa stampa a cartina geografica e la storia del brand Alviero Martini 1ª Classe nasce negli anni Novanta e si fa riconoscere per la famosa mappa Geo che caratterizza borse e accessori. La storia dell’azienda commissariata dal Tribunale di Milano. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annachiara Gaggino

Alviero Martini S.p.A. si trova ora delle mani del Tribunale di Milano che ne ha disposto l'amministrazione giudiziaria. Dopo l'inizio delle indagini da parte della Procura di Milano l'azienda di moda è stata ritenuta "incapace di prevenire e arginare fenomeni di sfruttamento lavorativo nell’ambito del ciclo produttivo", come si legga su sito dell'agenzia Ansa. Né la società né i suoi vertici sono indagati, in quanto l'abuso di manodopera sarebbe imputabile alla ditta appaltatrice a cui era stata affidata la produzione di borse e accessori, dichiaratamente esternalizzata. L'azienda, fondata dallo stilista omonimo nel 1991, è celebre per la sua inconfondibile stampa a cartina geografica che ha reso la sua pelletteria famosa in tutto il mondo.

La storia di Alviero Martini 1ª Classe

La famosa mappa Geo delle borse firmate Alviero Martini 1ª Classe nasce nel 1987 quando il designer decide di decorare una valigia con una vecchia carta geografica trovata a Mosca, per poi allestire una vetrina nel negozio di una sua amica a Roma. L'idea è un successo, tanto da convincerlo a lanciare una linea di borse e bagagli con quella stampa, che ottiene una notorietà a livello globale pochi anni dopo. Il brand è molto apprezzato, soprattutto all'estero, tanto che il suo founder viene definito dalla stampa statunitense uno Style Maker, ideatore di un nuovo concetto di viaggio.

Il marchio apre diversi punti vendita nel mondo e nel 1996 inaugura quella in Via Montenapoleone che vede tra i suoi ospiti anche Richard Gere che realizza per l'occasione una mostra fotografica che documenta il suo viaggio in Tibet. Nel 2003 lo stilista vende la maggioranza della società al Gruppo Final S.p.A., a seguito di risultati sempre minori sul mercato statunitense, ma rimane all'interno dell'azienda continuando a gestire la parte creativa. Il contratto tra i due non giunge al termine, la nuova proprietà annuncia la disdetta anticipata del contratto con lo stilista.

Il posizionamento sul mercato di Alviero Martini 1ª Classe

Alviero Martini 1ª Classe non è definibile marchio di lusso. Nella piramide dei brand di moda, l’azienda si posiziona all’interno della categoria Masstige, che si colloca appena sopra i marchi di massa e fast fashion. Il successo di questa fascia, sta nel saper colmano il divario tra i prodotti del mercato tradizionale e le offerte di lusso. Pur rimanendo luxury goods, i prodotti hanno dei prezzi molto più accessibili, rivolgendosi a consumatori che cercano qualità a un costo non eccessivamente elevato.