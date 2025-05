Alessia Fabiani ieri e oggi, com’è cambiata l’ex letterina concorrente a L’Isola dei Famosi 2025

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Ricordate Alessia Fabiani? È tornata in tv per la nuova edizione de L'Isola dei Famosi, il reality di Canale 5 in cui ricopre i panni di naufraga, e ora sta trascorrendo le giornate in Honduras tra mare cristallino, faticose prove e piccoli inconvenienti con il cibo. Oggi ha 48 anni e qualche segno del tempo sul viso ma di sicuro saranno moltissimi coloro che non hanno dimenticato i suoi esordi a Passaparola. Era il 1999 quando debuttò nel piccolo schermo al fianco di Gerry Scotti, all'epoca era una delle Letterine (insieme a Ilary Blasi, Silvia Toffanin e Alessia Mancini) e in pochi anni riuscì a imporsi come icona di bellezza e di stile? Com'è diventata oggi? Ecco le foto che mostrano la trasformazione.

Le foto di Alessia Fabiani agli esordi con Passaparola

Nata a L'Aquila nel 1976, Alessia Fabiani ha raggiunto il successo sul finire degli anni '90 quando è diventata una delle Letterine di Passaparola. All'epoca aveva poco più di 20 anni e riuscì a distinguersi per bellezza e simpatia, tanto da diventare una vera e propria "prezzemolina" dei programmi e degli eventi di gala dell'epoca.

Alessia Fabiani a Passaparola

Tra completini scintillanti, minigonne e abiti di scena all'insegna della sensualità, è riuscita a essere considerata letteralmente iconica. Fino al 2002 ha affiancato Gerry Scotti nel quiz show, poi ha continuato a lavorare nello spettacolo, diventando protagonista di un calendario sexy e avendo anche qualche esperienza come attrice. Per molti anni è rimasta lontana dalla tv, ha preferito dedicarsi ai figli gemelli Keira e Kim, ma ora è tornata ed è tra le protagoniste de L'Isola dei Famosi.

Alessia Fabiani nel 2003

Com'è oggi Alessia Fabiani

Dagli esordi a Passaparola a oggi sono passati quasi 30 anni e inevitabilmente l'aspetto di Alessia Fabiani è un tantino cambiato. Se all'epoca vantava una bellezza fresca e naturale, ora che ha quasi 50 anni comincia ad avere qualche ruga e qualche segno del tempo sul viso, anche se non ha perso la silhouette impeccabile che da sempre la contraddistingue.

Alessia Fabiani oggi

Complice il fatto che a L'Isola è costretta a rinunciare al trucco, questi piccoli dettagli sono ancora più evidenti. Ha diversi tatuaggi sul corpo, porta spesso i capelli legati in trecce sbarazzine e vanta ancora la stessa verve degli esordi. In quanti seguiranno il suo percorso nel reality in Honduras?

Alessia Fabiani a L'Isola dei Famosi