Alba Parietti e le foto ricordo di Sanremo 1992: “Dopo 32 anni non sarò presente al Festival” In un post condiviso sul suo profilo Instagram, Alba Parietti rivela che non sarà presente al Festival di Sanremo 2024 dopo 32 anni che l’hanno vista protagonista all’Ariston. La conduttrice ha ricordato il suo debutto attraverso una serie di foto ricordo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Alba Parietti nel 1992

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Alba Parietti, per la prima volta dopo 32 anni, non sarà presente al teatro Ariston. La conduttrice ha postato sul suo profilo Instagram una serie di foto ricordo relative al suo primo Festival di Sanremo, quello del 1992. Quell'anno la showgirl torinese debuttò al fianco di Pippo Baudo, Milly Carlucci e Brigitte Nielsen. Sfogliando l'album dei ricordi, Parietti ha fatto sapere via social che non sarà presente in riviera.

Alba Parietti

Alba Parietti, a Sanremo 1992 con un abito nero da diva

Riccioli rossi e un abito a sirena firmato Gattinoni: Alba Parietti debutta al Festival di Sanremo 1992 al fianco di Pippo Baudo. Come scrive nel post Instagram: "Vivevo quella che diventò la consacrazione della mia carriera televisiva cominciata 48 anni fa". Tra le foto all'Ariston, Parietti sceglie quella con l'abito lungo a sirena nero con scollo a cuore tempestato di pietre preziose.

Alba Parietti in Gattinoni a Sanremo 1992 | Foto Rino Petrosino

Alba Parietti non sarà all'Ariston: la prima volta dal 1992

A ricordare il suo debutto all'Ariston anche una copertina storica di TV Sorrisi e Canzoni che raffigura Parietti, Brigitte Nielsen e Milly Carlucci. Partendo da quell'edizione, Parietti fa sapere che, quest'anno, non sarà al Festival per la prima volta dopo 32 anni: "Ho fatto tutto ciò che si può fare a Sanremo, sono stata conduttrice del Festival, 3 volte del Dopofestival, giurata di qualità, commentatrice, opinionista sempre presente. Sanremo fa parte da 32 anni della mia vita, delle mie emozioni della storia della tv. In bocca al lupo ad Amadeus e alla Rai, vi seguiremo seppure quest’anno per la prima volta distante, ma sempre vicina con il cuore. Perché Sanremo è Sanremo".

La copertina di Sorrisi e Canzoni

Un'assenza dopo trent'anni che Parietti commenta con un po' di amaro in bocca, per via della storia che la lega al Festival. Tuttavia, la nostalgia affettuosa che la lega a Sanremo le fa ricordare quel debutto, ripercorrendo l'album di fotografie dell'edizione del 1992.