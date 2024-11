video suggerito

Achille Lauro a X Factor con look-pigiama da 2000 euro e guinzaglio: “Gli uomini vanno tenuti così” Paola Iezzi ha portato un guinzaglio in studio, per tenere (simbolicamente) a bada il collega Achille Lauro, che per il terzo Live ha scelto un look-pigiama. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su X Factor 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Prosegue l'avventura dei concorrenti di X Factor: stanno lottando con tutte le loro forze per guadagnarsi un posto in finale e cercare di portare a casa la vittoria di questa edizione. Dei dodici che hanno avuto accesso ai Live, sono ancora in gara in 9. L'eliminata della terza puntata è El Ma, della squadra di Jake La Furia. Della squadra di Paola Iezzi è rimasta in gioco solo Lowrah, mentre sia Manuel Agnelli che Achille Lauro hanno ancora intatti i rispettivi team. I quattro giudici sono particolarmente affiatati e la loro sintonia è parte del successo di questa edizione: in ogni puntata non mancano battute, frecciatine e siparietti, come quello messo sù da Paola Iezzi e Achille Lauro nell'ultima puntata.

Quanto costa il look di Achille Lauro

Look prezioso per Achille Lauro, nel terzo Love di X Factor di giovedì 7 novembre. Il cantante, per la prima volta giudice del talent, ha scelto un completo Versace. Il look è in realtà un pigiama in seta, composto da camicia con bottoni e tasche e pantaloni a gamba dritta decorati con una delle stampe più iconiche della Maison, quella barocca oro e nero. I due pezzi costano rispettivamente 1350 e 1100 euro, per un totale di 2450 euro.

Pigiama Versace

Perché Achille Lauro aveva il guinzaglio

Dopo il frustino della prima puntata e le manette d'oro della seconda, Paola Iezzi ha proseguito il filone bondage che sta portando avanti ai Live con un guinzaglio! Per la terza serata, pensata a tema Dance, lo studio si è trasformato in una pista da ballo e la giudice ha scelto un look scintillante da regina della discoteca. Il guinzaglio lo ha portato per il collega Achille Lauro, un modello nero e oro perfettamente abbinato all'outfit del cantante. Glielo ha messo al collo per tenerlo simbolicamente a bada. "Ma che mi fanno le donne" ha scherzato lii, mentre Giorgia (conduttrice di questa edizione) gli ha risposto ironica: "Ogni tanto gli uomini vanno tenuti al guinzaglio". Ha chiuso il siparietto Jake La Furia con una battuta: "Se lo porti a fare la spesa così ci viene volentieri".

Leggi anche Paola Iezzi brilla con la pioggia di glitter: il terzo Live di X Factor è una discoteca a tema Dance