Una coppia costruisce la propria casa nei boschi che sembra un castello degli elfi Jacob Witzling e Sara Underwood hanno costruito la propria casa dei sogni come un rifugio nel boschi che omaggia la remota foresta pluviale del nord-ovest del Pacifico.

A cura di Clara Salzano

La Castel Cabin a Cabinland di Jacob Witzling e Sara Underwood

Jacob Witzling e Sara Underwood sono una famosa coppia sui social perché da qualche anno stanno progettando e costruendo un'incredibile collezione di mini case nella foresta pluviale del Pacifico nord-occidentale. La loro città nel bosco si chiama Cabinland e sembra uscita direttamente da un racconto di elfi. Di recente la famosa coppia ha svelato la loro ultima dimora: si chiama Castel Cabin e costituisce un rifugio da sogno nei boschi per tutta la famiglia.

L’ultimo progetto realizzato a Cabinland

Castel Cabin è un omaggio alla remota foresta pluviale del nord-ovest del Pacifico. Jacob Witzling e Sara Underwood hanno impiegato 18 mesi per costruire, solo con l'aiuto di amici e familiari, l'ultima dimora di Cabinland che sarà la loro casa per sempre, una sorta i santuario della coppia. L'incredibile costruzione è realizzata interamente a mano usando legno di scarto e nuovo del bosco. La Castle Cabin comprende tre volumi sormontati da un tetto di muschio che permette alla casa di risultare perfettamente integrata nel bosco.

Un lato di Castle Cabin

Cabinland è un concetto di villaggio ideale, che sembra uscito da una fiaba. La visione di Jacob Witzling e Sara Underwood è quella di creare una città autosufficiente di dieci cabine dove vivere off grid nelle temperate foreste pluviali dello stato di Washington. Non ci sono strade a Cabinland e tutte le cabine sono collegate da un sentiero pedonale in legno che percorre il bosco. Una volta completato questo villaggio da sogno nei boschi, Jacob Witzling e Sara Underwood hanno già informato le loro migliaia di followers che si dedicheranno a nuovi progetti perché la loro vita è sempre in movimento. Presto la dinamica coppia si dedicherà alla creazione di Cabinland 2.0 nel deserto del sud-ovest e vediamo l'ora di assistere all'impresa.