Una casa a quattro ruote: il camper in cui vivere che costa meno di un’automobile Un caravan che costa quanto un’automobile utilitaria può essere la soluzione per tutti i prossimi viaggi, in coppia, con la famiglia o gli amici.

A cura di Clara Salzano

Il camper che costa quanto un’utilitaria

Le vacanze on the road sono sempre più gettonate. Saranno stati i lunghi periodi trascorsi in casa a causa della pandemia a far riscoprire il piacere di viaggiare in auto, di esplorare liberamente le bellezze del mondo, di soffermarsi nella natura quando si ha voglia e di mettersi in movimento ogni volta che lo si desidera. E per chi sceglie un viaggio in auto può essere utile sapere che esiste un camper che costa quanto un'automobile utilitaria ma con molte comodità in più.

La zona living del caravan

Il nuovo Off-road Caravan RV Travel Trailer è un rimorchio dotato di tutti i comfort che può essere acquistato online. All'interno dell'innovativo caravan c'è spazio per una zona living con salotto-sala da pranzo e una cucina. Il salotto si trasforma in una comoda camera da letto con tre posti letto e c'è persino un frigo standard per tutte le esigenze di viaggio.

La cucina a bordo

L'innovazione di Travel Trailer sta appunto nelle sue dimensioni compatte ma che all'interno rivelano più spazio di quel che si possa immaginare. Non manca davvero nulla per dormire una notte sotto il cielo stellato d'estate o soffermarsi in un bosco a contatto con la natura. C'è anche un poiccolo bagno da usare all'occorrenza per non farsi mancare davvero nulla.

Leggi anche IKEA lancia la mini casa su ruote e costa solo 47.500 dollari

Il frigo con accanto il bagno nel piccolo ma comodo caravan

Se il desiderio è quello di esplorare il mondo in totale libertà, senza orari né costrizioni, il nuovo Off-road Caravan RV Travel Trailer è la soluzione ideale considerando anche il costo ridotto di meno di 9.000 euro. Ha tutti i comfort di un camper di dimensioni maggiori senza però le problematiche di dover parcheggiare un veicolo grande o acquistare un garage per custodirlo.