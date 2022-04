Qatar 2022: quanto costano le lounge Vip per vedere le partite della Coppa del Mondo Preparatevi a vivere la migliore esperienza di visione delle partire durante la Coppa del Mondo del Qatar 2022 nelle nuove lounge VIP con chef privati e servizi esclusivi.

A cura di Clara Salzano

Una delle suite esclusive da cui vedere le partite della Coppa del Mondo in Qatar 2022

Dal 21 novembre al 18 dicembre 2022 si svolgerà in Qatar la fase finale della 22ª edizione del campionato mondiale di calcio, meglio conosciuta come Coppa del mondo FIFA 2022. Dimenticate però tutto ciò che avete visto fino a ora per assistere alle partite di calcio, le nostre tribune d'onore e le suite private. La Coppa del Mondo in Qatar 2022 si potrà seguire dall'interno di lounge vip esclusive con chef privati, ospiti pre-partita e la migliore vista di qualsiasi altro stadio al mondo.

Lusail Stadium per la Coppa del Mondo in Qatar 2022

Match Hospitality, società che gestisce l'ospitalità di lusso per i grandi eventi, ha svelato le immagini degli spazi di lusso da cui si potrà seguire la Coppa del Mondo 2022 in Qatar. Sono cinque le tipologie tra cui scegliere che prevedono servizi sempre più esclusivi e unici. Si parte dal Match Club per salire, fino alla Pearl Lounge, disponibile solo al Lusail Stadium, che è la più lussuosa di tutte.

Il Match Pavilion per Qatar 2022

Display interattivi, apparizioni di ospiti pre-partita in partite selezionate, menù di chef stellati a sei portate, drink dedicati e arredamento sontuoso sono solo alcune delle caratteristiche che si possono trovare all'interno delle lounge VIP per la Coppa del Mondo FIFA 2022 in Qatar. Il Match Pavilion è un ambiente adatto per spettatori esigenti e desiderosi di fare nuove amicizie.

Il villaggio ospiti per le partite di Qatar 2022

I servizi esclusivi delle Suite private per Qatar 2022

Per chi invece desidera maggiore privacy e il lusso più esclusivo, può optare per una delle suite private di Match Hospitality che portano l'ospitalità a nuovi livelli con portineria dedicata, migliore posizione e vista del campo nello stadio, apparizioni di ospiti importanti, vetrina gastronomica di sei portate e menù à la carte con piatti d'autore e chef dal vivo, le migliori etichette di vini e parcheggio riservato ad accesso preferenziale. Il costo per le lounge VIP parte dai 950 dollari del Club fino ai 22.450 dollari per una suite privata e 4.950 dollari a persona a partita per la Pearl Lounge.