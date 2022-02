OK, lo yacht progettato per sembrare che affondi OK è al 9° posto tra gli yacht più grandi del mondo. Con un cinema all’aperto, un campo da tennis, un giardino botanico e cabine subacquee, questo yacht semisommergibile è davvero insolito.

A cura di Clara Salzano

Il superyacht che sembra essere sommerso

Una Jacuzzi sulla terrazza solarium, un cinema all'aperto, un campo da tennis, un giardino botanico, quattro grandi acquari e cabine subacquee sono solo alcune delle caratteristiche dello yacht OK. L'insolito yacht è nato nel 1982 dal costruttore navale giapponese Oshima Shipbuilding come nave da trasporto per yacht e si chiamava Super Servant 3. Il costruttore Karmarine Shipyard ha completato di recente la trasformazione della nave semisommergibile in uno yacht a motore unico con un esterno disegnato dal designer e vincitore del premio Young Designer of the Year 2015, Timur Bozca.

Lo yacht trasformato dal designer e vincitore del premio Young Designer of the Year 2015 Timur Bozca .

OK ha una lunghezza di 146 metri e una larghezza di 32,01 metri. Non solo può ospitare fino a venti persone a bordo ma l'insolito yacht, che sembra affondare nel mare, è come un'isola galleggiante che offre a bordo servizi unici e la possibilità anche di portare diversi "giocattoli" acquatici, tra cui uno yacht a vela di 46 metri, tender multipli, veicoli anfibi e un idrovolante. La vasta gamma di elementi da trasportare è resa possibile proprio dalla sua capacità di immersione che fornisce l'impressione che la nave stia affondando. OK può infatti navigare con il lungo ponte non sommerso, su cui si possono guidare anche le auto, oppure immergere la piattaforma di poppa per permettere ai veicoli anfibi o le imbarcazioni di stare direttamente sulla superficie marina.

Lo yacht semisommergibile OK che sembra affondare

Nonostante l'aspetto da nave mercantile, rispettoso dell'estetica originaria della nave, OK offre numerosi servizi di lusso come cabine con vista panoramica a 360 gradi sui fondali marini, un campo da tennis, una terrazza solarium avvolta nel vetro, una jacuzzi, un cinema all'aperto e un giardino botanico. La nave include anche una rampa per auto, una gru da 40 tonnellate e una turbina eolica verticale. C'è persino una piscina coperta con pareti vetrate. Purtroppo al momento non sono ancora disponibili immagin degli interni ma è certo che Karmarine Shipyard sia riuscito a sfruttare a pieno l'enorme ponte della nave creando uno yacht unico al mondo.

Leggi anche Carapace, il super yacht che si trasforma in sottomarino per un nascondiglio di lusso