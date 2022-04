Marilyn di Andy Warhol va all’asta per 200 milioni di dollari: sarà l’opera d’arte più costosa mai venduta? Christie’s ha annunciato che metterà all’asta il dipinto di Marilyn Monroe firmato da Andy Warhol destinato a diventare l’opera d’arte del XX secolo più costosa mai venduta.

A cura di Clara Salzano

L’opera Sage Blue Marilyn di Marilyn Monroe di Andy Warhol da Christie’s va all’asta

Sarà un maggio che si ricorderà sicuramente nella storia dell'arte quello che vedremo presto a New York dove andranno in asta alcuni dei più importanti capolavori del XX e XXI secolo. Se da Sotheby's saranno battuti un Pablo Picasso da 60 milioni di dollari e un Claude Monet da 50 milioni di dollari, Christie's ha annunciato di mettere all'asta il dipinto di Marilyn Monroe firmato da Andy Warhol. La base d'asta parte da 200 milioni di dollari e Shot Sage Blue Marilyn è destinata a diventare l'opera d'arte del XX secolo più costosa mai venduta all'asta.

Sage Blue Marilyn di Marilyn Monroe di Andy Warhol da Christie’s all’asta

L'asta di Christie's a New York comprende 36 capolavori della collezione della Fondazione di Thomas e Doris Ammann di Zurigo, tra cui anche Shot Sage Blue Marilyn di Warhol. Tutti i proventi dell'asta saranno devoluti dalla Fondazione a programmi sanitari ed educativi per bambini. Non sono tantissime le opere d'arte considerate universalmente capolavori, Shot Sage Blue Marilyn di Andy Warhol lo è ed è pronta a fare la storia. L'opera è il ritratto di un'icona, Marilyn Monroe, e del sogno americano per eccellenza che Andy Warhol trasforma in una sorta di moderna Gioconda.

Andy Warhol ha realizzato un ritratto di Marilyn Monroe nel 1964 con i capelli gialli, il rossetto rosso su fondo azzurro. Lo stesso ritratto è stato creato con cinque sfondi diversi, in arancione, rosso, turchese, blu e blu salvia, che è quello che andrà in asta. Dopo 60 anni dalla morte di Monroe, Shot Sage Blue Marilyn è diventato molto di più di un emblema di un movimento artistico come la Pop Art Americana. L'opera è oggi una delle icone più familiari dell'arte moderna ma un simbolo di ottimismo: "Accanto alla Nascita di Venere di Botticelli, alla Gioconda di Da Vinci e a Les Demoiselle d'Avignon di Picasso – spiega Alex Rotter, presidente di Christie's – la Marilyn di Warhol è uno dei più grandi dipinti di tutti i tempi".