L’Orient Express su acqua: inaugura il veliero più grande del mondo Non solo treni ma anche navi, l’Orient Express inaugura il più grande veliero al mondo che porta in mare l’arte del viaggio e il lusso dell’iconico treno.

A cura di Clara Salzano

L’Orient Express su veliero – Foto Maxime d’Angeac e Martin Darzacq

Non solo treni ma anche navi, è questa la novità per l'Orient Express che dopo essersi affermato nel tempo come emblema dei viaggi di lusso su rotaie, adesso approda su acqua con il veliero più grande del mondo. Il nuovo incredibile yacht a vela salperà nel 2026 grazie alla collaborazione con il leader mondiale dell'ospitalità Accor e l'azienda di costruzioni navali Chantiers de l'Atlantique.

L’Orient Express Silenseas – Foto Maxime d’Angeac e Martin Darzacq

Il veliero più grande al mondo, targato Orient Express Silenseas, arriva dopo 140 anni dai primi viaggi di lusso sull'iconico treno che ha ispirato romanzi, film e musiche. "Con Orient Express Silenseas, stiamo iniziando un nuovo capitolo della nostra storia – spiega Sébastien Bazin, Presidente e CEO, Accor. . , portando l'esperienza e l'eccellenza dei viaggi di lusso e trasferendola nei mari più belli del mondo". L'obiettivo del progetto, che vedrà la luce in acqua nel 2026, è quello di ricordare l'età d'oro delle crociere ma con tutti i comfort, le tecnologie e la sostenibilità dell'epoca contemporanea.

Una delle suite dell’Orient Express

Lo stemma Orient Express

Il nuovo yacht a vela Orient Express Silenseas, già in fase di progettazione dal 2018, sarà lungo 220 metri e offrirà agli ospiti 54 suite da circa 70 metri quadrati e anche una suite presidenziale di 1.415 metri quadrati. A bordo ci saranno due piscine, di cui una olimpica, due ristoranti e anche un bar speakeasy. Inoltre il veliero sarà dotato di un rivoluzionario sistema di propulsione eolica di 1.500 metri quadrati, combinato con un sistema di propulsione ibrido alimentato a gas naturale liquefatto, che renderanno l'imbarcazione un modello per una navigazione rispettosa dell'ambiente.