Lo studio di Zaha Hadid rivoluziona il lungomare della capitale dell'Oman Nel nome dell'archistar Zaha Hadid, lo studio che prende il suo nome sta per cambiare il volto del lungomare di Mascate, capitale dell'Oman: ecco come sarà la città.

A cura di Arianna Colzi

Come cambia il lungomare di Mascate | Ministero della pianificazione urban, Oman

L'eredità di Zaha Hadid, la celebre archistar scomparsa nel 2016, continua a influenzare il mondo dell'architettura e del desing. La capitale dell'Oman, Mascate, si appresta a cambiare volto grazie a un progetto dello studio omonimo, lo Zaha Hadid Architects, sta promuovendo un progetto da 1 miliardo di dollari che prevede di rivoluzionare il lungomare con la creazione di un complesso residenziale, un porto turistico e un nuovo distretto culturale.

Come cambia Muscat con il progetto di Zaha Hadid

Mascate, in inglese Muscat, è la capitale dell'Oman e si affaccia sul mare. Il progetto portato avanti dallo studio di Zaha Hadid ha come obiettivo quello di rivoluzionare e innovare l'edilizia abitativa e la pianificazione urbana della città, con l'obiettivo anche di eliminare le auto e rendere il nuovo polo del lungomare più sostenibile. La capitale è molto estesa ma la popolazione è di 1,5 milioni di persone ma lo sviluppo di Muscate è in continua ascesa e si prevede che entro pochi anni la popolazione dovrebbe toccare i 2,7 milioni di persone. L'emergenza abitativa dunque sarà un problema reale in breve tempo, per questo sono necessarie circa 300mila nuove case.

Uno scorcio della moschea di Mascate

Il polo che sorgerà renderà pedonale il lungomare della città e comprenderà un distretto culturale e nuovi edifici. Il progetto Al Khuwair Muscat Downtown and Waterfront, si estende su una superficie di 3,3 milioni di metri quadrati e anche numerose passerelle sui canali e un campus ministeriale. I lavori inizieranno alla fine di quest'anno e si prevede che l'area ospiterà più di 60.000 persone una volta completata.

Il rendering del progetto |Ministero della pianificazione urban, Oman